В Минобороны Литвы заверили Белоруссию в оборонительном характере совместных учений с НАТО

Министерство обороны Литвы заверило представителей Белоруссии, что проводимые осенью традиционные военные учения не направлены против какого-либо государства, включая Белоруссию.
Как отмечает литовское военное ведомство, об этом глава группы международных связей и операций министерства Каролис Алексас заявил на встрече в среду с белорусским военным атташе в Литве Юрием Хариным.
"Представитель Минобороны подчеркнул, что все проходящие в стране учения носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь. Также было подчеркнуто, что, информируя о военных учениях, Литва демонстрирует прозрачность и ожидает того же от своих соседей", - сообщает Минобороны.
Одно из крупнейших учений Сухопутных сил "Железный волк" совместно с батальоном сил передового базирования НАТО проводятся каждую весну и осень.
Также осенью проводятся учения "Пылающий меч", "Железный волк - 2" и другие.
Минобороны отмечает, что военная подготовка Сухопутных сил ориентирована на вооруженную оборону сухопутной территории Литвы, задачи мирного времени и международные операции.
В Белоруссии несколько недель продолжаются массовые протесты против правления авторитарного лидера Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. Лукашенко заявил о военной угрозе, исходящей от НАТО и США, и привел в полную боевую готовность основные подразделения армии Белоруссии, а также приказал сконцентрировать дополнительные силы у западной границы страны.