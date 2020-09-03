Чт, 3.09.2020
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В Минобороны Литвы заверили Белоруссию в оборонительном характере совместных учений с НАТО

Военный.

ФОТО: PHILIPP GUELLAND/EPA

Министерство обороны Литвы заверило представителей Белоруссии, что проводимые осенью традиционные военные учения не направлены против какого-либо государства, включая Белоруссию.

Как отмечает литовское военное ведомство, об этом глава группы международных связей и операций министерства Каролис Алексас заявил на встрече в среду с белорусским военным атташе в Литве Юрием Хариным.

"Представитель Минобороны подчеркнул, что все проходящие в стране учения носят оборонительный характер и не направлены против какого-либо государства, включая Беларусь. Также было подчеркнуто, что, информируя о военных учениях, Литва демонстрирует прозрачность и ожидает того же от своих соседей", - сообщает Минобороны.

Одно из крупнейших учений Сухопутных сил "Железный волк" совместно с батальоном сил передового базирования НАТО проводятся каждую весну и осень.

Также осенью проводятся учения "Пылающий меч", "Железный волк - 2" и другие.

Минобороны отмечает, что военная подготовка Сухопутных сил ориентирована на вооруженную оборону сухопутной территории Литвы, задачи мирного времени и международные операции.

В Белоруссии несколько недель продолжаются массовые протесты против правления авторитарного лидера Александра Лукашенко и фальсификации президентских выборов. Лукашенко заявил о военной угрозе, исходящей от НАТО и США, и привел в полную боевую готовность основные подразделения армии Белоруссии, а также приказал сконцентрировать дополнительные силы у западной границы страны.

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