Обзор: в Таллинне правят бал покупатели дорогих квартир

По словам Мартина Вахтера, руководителя 1Partner Kinnisvara, цена квадратного метра проданных квартир к концу года останется на уровне около 2000 евро, и серьезных изменений здесь не будет. «Небольшое увеличение средней цены свидетельствует о сделках с новыми и дорогими квартирами. Деньги из Таллинна никуда не делись, статистика показывает много сделок с дорогими квартирами стоимостью более 250 тысяч», - сказал Вахтер.

«С другой стороны, на рынок влияет количество сделок с квартирами, которое было на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. После нескольких месяцев ощущения, что коронакризис закончился и объемы сделок демонстрировали стабильный рост, настроение покупателей поднимается и опускается в зависимости от новостей о пандемии. В то же время, по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад, количество запросов на недвижимость значительно увеличилось, что говорит о том, что интерес покупателей все-таки никуда не пропал», - сказал Вахтер.

«Однажды Банк Эстонии объявляет, что негативное воздействие коронавируса на экономику меньше, чем ожидалось, а с другой стороны, количество заболевших постепенно увеличивается. Покупатели, особенно средний класс, не знают, что делать, и на всякий случай занимают выжидательную позицию», - объяснил Вахтер.

Всего в августе в Таллинне было совершено 850 сделок купли-продажи недвижимости, что на несколько десятков меньше, чем в июле. В августе общая сумма сделок с недвижимостью в столице составила 101 миллион евро, что на 12 процентов меньше, чем в прошлом месяце, и на 16 процентов меньше, чем в августе прошлого года.

В августе в Таллинне было продано 622 квартиры, что на семь процентов меньше, чем в июле. Средняя цена квадратного метра квартир за месяц выросла на четыре процента до 2075 евро. Самая дорогая квартира в столице была продана за 1,2 миллиона, самая дешевая - за 1000 евро.

В августе в Таллинне было продано 28 частных домов с земельными участками, что в два раза больше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 860 000 евро, а самый дешевый - за 70 000 евро.