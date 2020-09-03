Окружной суд оправдал Мартина Халлика

Если в марте этого года Тартуский уездный суд решил, что бывший директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик совершил сексуальное преступление по отношению к своей подчиненной, то в четверг Тартуский окружной суд оправдал его.
Суд первой инстанции 18 марта приговорил 44-летнего Халлика за принуждение к половому акту к году и шести месяцам тюрьмы условно и обязал его уплатить в пользу потерпевшей 5000 евро.
Представляющий Халлика присяжный адвокат Оливер Няэс оспорил решение уездного суда, попросив окружной суд оправдать Халлика, а также оставить без внимания гражданский иск со стороны потерпевшей и компенсировать Халлику судебные издержки. Решение уездного суда также оспорила прокуратура, которая хотела, чтобы Халлика приговорили к реальному тюремному сроку.
Тартуский окружной суд, рассмотревший дело на закрытом заседании, удовлетворил апелляцию защитника Халлика и оправдал его. По мнению криминальной коллегии окружного суда, нет однозначных доказательств сознательного использования Халликом своего влияния для совершения описанных в обвинительном акте действий.
В связи с оправдательным приговором гражданский иск не будет рассмотрен, а апелляция прокуратуры не будет удовлетворена.
По решению суда, из госбюджета следует выплатить в пользу Халлика затраты на защиту в рамках апелляционного процесса в размере 4698 евро, а также затраты на защиту в рамках процесса в уездном суде в размере 30 834 евро. Суд решил, что затраты пострадавшей стороны на защиту следует компенсировать в размере 2214 евро, а за процесс в уездном суде — 22 362 евро.
Решение суда еще не вступило в силу. Кассационную жалобу в окружной суд можно подать в течение 30 дней.
В опубликованной Postimees в конце ноября 2018 года статье 15 сотрудниц библиотеки рассказали, что бывший начальник Халлик домогался их и их коллег на рождественской вечеринке предыдущего года. Кроме того, они заявили, что в июле того года Халлик домогался сотрудницы библиотеки на конференции Европейской ассоциации научных библиотек во Франции.