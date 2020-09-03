Чт, 3.09.2020
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Борис Тух

Зрители Rally Estonia должны будут носить маски

Медицинская маска.

ФОТО: Gabriel Pahontu/Shutterstock

Зрители Rally Estonia должны будут носить маски во всех зонах для публики в течение всего авторалли.

По итогам совещания между главой Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт и оргкоманды Rally Estonia было решено, что ношение масок необходимо и что оно должно быть обязательным для зрителей, сообщили BNS в четверг организаторы Rally Estonia. Они добавили, что с самого начала подчеркивали и продолжают подчеркивать, что зрители не должны приходить больными, они должны передвигаться вместе со своей группой, дезинфицировать руки, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

Тем зрителям, у которых нет маски, защитные маски будут раздавать у входов в зоны для публики.

Организаторы советуют приходить со своей маской, чтобы быстрее попасть внутрь.

Дополнительная информация о требованиях и рекомендациях по профилактике коронавируса доступна здесь.

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