Зрители Rally Estonia должны будут носить маски

По итогам совещания между главой Лыунаского регионального отделения Департамента здоровья Тийи Лухт и оргкоманды Rally Estonia было решено, что ношение масок необходимо и что оно должно быть обязательным для зрителей, сообщили BNS в четверг организаторы Rally Estonia. Они добавили, что с самого начала подчеркивали и продолжают подчеркивать, что зрители не должны приходить больными, они должны передвигаться вместе со своей группой, дезинфицировать руки, носить маску и соблюдать социальную дистанцию.