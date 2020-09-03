Чт, 3.09.2020
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Яна Тоом

В мобильном приложении DigiDoc появилась возможность подписывать документы через Smart-ID

Smart-ID.

ФОТО: Kuvatõmmis

В новой версии мобильного приложения DigiDoc Департамента государственных инфосистем (RIA) появилась функция подписания документов при помощи Smart-ID, пишет Rus.ERR.

Ранее в мобильном приложении можно было подписывать документы только с помощью ID-карты или Mobiil-ID, а электронная подпись через Smart-ID была доступна лишь в программе DigiDoc4, устанавливаемой на компьютер.

С инструкцией по использованию Smart-ID в приложении DigiDoc можно ознакомиться здесь.

Для обычных пользователей новая услуга будет доступна бесплатно при условии разумного объема ее использования, а юридическим лицам необходимо заключить соответствующий договор с фирмой-разработчиком SK ID Solutions.

Департамент также напоминает пользователям Mobiil-ID о необходимости установить новую версию приложения до 1 октября, поскольку поддержка Mobiil-ID в старой версии к этой дате прекратится.

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