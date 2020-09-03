В мобильном приложении DigiDoc появилась возможность подписывать документы через Smart-ID

Ранее в мобильном приложении можно было подписывать документы только с помощью ID-карты или Mobiil-ID, а электронная подпись через Smart-ID была доступна лишь в программе DigiDoc4, устанавливаемой на компьютер.

С инструкцией по использованию Smart-ID в приложении DigiDoc можно ознакомиться здесь.

Для обычных пользователей новая услуга будет доступна бесплатно при условии разумного объема ее использования, а юридическим лицам необходимо заключить соответствующий договор с фирмой-разработчиком SK ID Solutions.