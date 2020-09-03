Юри Ратас: Эстония очень далека от масштабных ограничений и чрезвычайного положения

В четверг Юри Ратас заявил на пресс-конференции правительства, что мы очень далеки от ситуации, когда из-за распространения коронавируса потребовалось бы ввести масштабные ограничения, то есть вновь объявить чрезвычайное положение. По его словам, в правительстве не обсуждалось возобновление чрезвычайного положения.

«Мы работаем над тем, чтобы показатель заболеваемости на 100 000 населения был как можно более низким», - сказал Ратас.