Чт, 3.09.2020
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Андрей Канте
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  • Эстония
  • Юри Ратас: Эстония очень далека от масштабных ограничений и чрезвычайного положения

Юри Ратас: Эстония очень далека от масштабных ограничений и чрезвычайного положения

Valitsuse pressikonverents. Peaminister Jüri Ratas, rahandusminister Martin Helme, välisminister Urmas Reinsalu.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что Эстония очень далека от возвращения масштабных ограничений.

В четверг Юри Ратас заявил на пресс-конференции правительства, что мы очень далеки от ситуации, когда из-за распространения коронавируса потребовалось бы ввести масштабные ограничения, то есть вновь объявить чрезвычайное положение. По его словам, в правительстве не обсуждалось возобновление чрезвычайного положения.

«Мы работаем над тем, чтобы показатель заболеваемости на 100 000 населения был как можно более низким», - сказал Ратас.

Он отметил, что местные ограничения сработали в Тарту и в Ида-Вирумаа показатели заболеваемости сейчас также снижаются, в то время, как в Таллинне и Харьюмаа они повышаются.

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