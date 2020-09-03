Доколе? Соседи Джорджа Клуни страдают от затянувшихся ремонтных работ на его участке

Соседи Джорджа Клуни (59) за полтора года устали от ремонта на его участке в Лос-Анджелесе. Конца строительству не видно: терпеть придется еще как минимум полгода.

Соседи ежедневно видят прибывающие ранним утром грузовики, которые занимают всю улицу и перекрывают подъезды к их домам. Также на нервы действуют постоянный строительный шум и пыль, пишет thesun.co.uk.

Not sure this really counts as an "upgrade" or "renovation"!!!

PS: Memo to Sun editors: the spelling of an English language article published in England is "neighbours". Clooney’s neighbours are unhappy about noise caused by his LA mansion upgrade. https://t.co/JlURr2YDns — Kingsley Hughes (@HughesKingsley) September 3, 2020

Грандиозный проект четы Клуни по расширению предполагает строительство трех новых домов и детской площадки для близнецов. Кроме того, у Клуни есть разрешение на строительство печи для пиццы и водоема.