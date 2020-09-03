Чт, 3.09.2020
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Андрей Канте
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  • Доколе? Соседи Джорджа Клуни страдают от затянувшихся ремонтных работ на его участке

Доколе? Соседи Джорджа Клуни страдают от затянувшихся ремонтных работ на его участке

Clooneyd on naabritel kopsu üle maksa ajanud.

ФОТО: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Соседи Джорджа и Амаль Клуни устали от постоянного строительного шума. Когда это наконец закончится и что там, собственно, происходит, выяснил Kodustiil.

Соседи Джорджа Клуни (59) за полтора года устали от ремонта на его участке в Лос-Анджелесе. Конца строительству не видно: терпеть придется еще как минимум полгода.

Соседи ежедневно видят прибывающие ранним утром грузовики, которые занимают всю улицу и перекрывают подъезды к их домам. Также на нервы действуют постоянный строительный шум и пыль, пишет thesun.co.uk.

Грандиозный проект четы Клуни по расширению предполагает строительство трех новых домов и детской площадки для близнецов. Кроме того, у Клуни есть разрешение на строительство печи для пиццы и водоема.

В 1995 году Джордж Клуни купил виллу с шестью спальнями площадью 7 354 квадратных футов за 2,2 миллиона долларов (1,863 миллиона евро). Ремонт обойдется семье Клуни в 1 миллион долларов (846 925 евро).

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