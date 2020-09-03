В Чехии выявили рекордно высокое число зараженных с начала пандемии COVID-19

В Чехии в последние дни цифры, связанные с коронавирусом, постепенно возрастали день ото дня. Так, еще в воскресенье минувшей недели было выявлено 136 случаев, в понедельник уже 257 случаев, а во вторник - 504 новых случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных выявили на юге страны в Моравии, а также в Праге.

По данным Минздрава, всего с марта в Чехии выявили более 25,7 тыс. зараженных, при том, что в стране проживают порядка 10,7 млн человек. Скончались не менее 425 человек.