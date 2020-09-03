В Чехии выявили рекордно высокое число зараженных с начала пандемии COVID-19

В Чехии за сутки зарегистрировали 650 случаев заражения коронавирусом, это самое высокое число зараженных COVID-19 в стране с начала пандемии, которое выявили за 24 часа, пишут в четверг местные СМИ.
В Чехии в последние дни цифры, связанные с коронавирусом, постепенно возрастали день ото дня. Так, еще в воскресенье минувшей недели было выявлено 136 случаев, в понедельник уже 257 случаев, а во вторник - 504 новых случая заражения COVID-19. Больше всего зараженных выявили на юге страны в Моравии, а также в Праге.
По данным Минздрава, всего с марта в Чехии выявили более 25,7 тыс. зараженных, при том, что в стране проживают порядка 10,7 млн человек. Скончались не менее 425 человек.
В Чехии на этой неделе вступили в силу новые меры безопасности, согласно которым маски необходимо носить во всех транспортных средствах, в государственных учреждениях, медицинских и социальных учреждениях, а также на мероприятиях в помещениях с участием более 100 человек.