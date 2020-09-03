Картина дня: побег от кагэбэшников, вероятность масштабных ограничений и суд оправдал Мартина Халлика

Коронавирус подтвержден еще у 26 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2276 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 26 проб дали положительный результат. Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек перевалила за 16. Читать далее...

Postimees в Минске 〉 Побег от кагэбэшников заставил сердце екнуть

Репортер Postimees рассказывает о зачистках в Минске, и о том, как ей удалось избежать задержания. Читать далее...

Юри Ратас: Эстония очень далека от масштабных ограничений и чрезвычайного положения

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что Эстония очень далека от возвращения масштабных ограничений. Читать далее...

МИД Эстонии рекомендует отказаться от заграничных поездок

По словам главы Министерства иностранных дел Урмаса Рейнсалу, ведомство расширяет предупреждения для путешествующих и рекомендует отказаться от любых зарубежных поездок, которые не являются неотложными. Читать далее...

Татьяна Толстая рассказала, почему Тарту не стал балтийским Голливудом

Управляющий директор сети кинотеатров CINAMON Татьяна Толстая рассказала Tartu Postimees о причинах закрытия кинотеатра в Тарту. Читать далее...

Окружной суд оправдал Мартина Халлика

Если в марте этого года Тартуский уездный суд решил, что бывший директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик совершил сексуальное преступление по отношению к своей подчиненной, то в четверг Тартуский окружной суд оправдал его. Читать далее...

Совратитель несовершеннолетних отделался условным сроком

В конце июля в Вильяндиском доме правосудия в рамках согласительного производства приговорили к условному сроку мужчину, который неоднократно совращал несовершеннолетних, просил их отправить ему снимки в обнаженном виде и демонстрировал свои половые органы. Также он покупал несовершеннолетним алкоголь. Читать далее...

У одного из участников массового мероприятия был обнаружен Covid-19

Во вторник, 1 сентября Covid-19 был выявлен у человека, который посетил 29 августа в Вильянди Ярмарку интересов (Huvimäss), посвященную школам по интересам и хобби. Читать далее...

Депутаты Европарламента требуют международного расследования об отравлении Навального

Члены Европейского парламента призывают высшее руководство ЕС - Жозепа Борреля - и председательствующих в ЕС от Германии начать расследование по делу об отравлении Навального. Читать далее...

Зрители Rally Estonia должны будут носить маски

Зрители Rally Estonia должны будут носить маски во всех зонах для публики в течение всего авторалли. Читать далее...

В США призвали Германию остановить "Северный поток - 2"

Cенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил после обнародования немецким правительством факта обнаружения в крови Алексея Навального яда типа "Новичок". Читать далее...

Жизнь перебежками: Covid-19 – протест – пьяная драка

"Так и живем. Сходил в ресторан или в гости, а тем более на концерт – сиди дома две недели в самоизоляции, жди: повезло на этот раз, или уже?.. Надоело изолироваться – выходи на протестную акцию, повод неважен", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.