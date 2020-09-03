Мобильные камеры резко увеличили статистику нарушений скоростного режима и, соответственно, штрафов

В июле полиция выписала 22 523 штрафов в связи с нарушениями, которые были зафиксированы дорожными и светофорными камерами слежения за скоростным режимом, сообщил Департамент полиции и погранохраны. Причем из общего количества нарушений мобильные камеры контроля скорости зафиксировали 12 357 нарушений, а камеры на перекрестке Кристийне в Таллинне зафиксировали 360 нарушений.

В полиции отмечают, что по сравнению с июлем число выписанных в августе штрафов выросло на 20 процентов. Главная тому причина — камеры замера скорости стали использовать чаще.

«Если, к примеру, в июне мобильные камеры работали на дорогах 523 часа, то в июле — 577 часов, а в августе — уже 1091 час. Для сравнения, в июне мобильные камеры зарегистрировали 6434, в июле — 8070, а в августе — уже 12 357 нарушений скоростного режима. Всего в Эстонии используется восемь мобильных камер замера скорости, в каждом префектуре по две», - объяснил руководитель дорожной процессуальной службы полиции Алар Кару.