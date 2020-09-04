Пт, 4.09.2020
«Где они?» - недоумевают туристы на всех языках, на которых общались персонажи «Довода», и еще на многих. «Снесены по настоянию ряда альтернативно одаренных политиков». Борис Тух
Борис Тух
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  • Загадка планировки участка: найдите на фото хорошо замаскированный дом

Загадка планировки участка: найдите на фото хорошо замаскированный дом

ФОТО: Lifter / Truth theory

Холмистая местность недалеко от Мехико стала идеальным местом для чудесного дома, построенного архитектором Хавьером Сеносиайном и внутри напоминающего земляной орех - арахис, рассказывает Lifter.

Местность окружают зеленые холмы и прекрасные деревья, поэтому дом остается почти невидимым. Он был построен в 1984 году и уже тогда считался совершенно опережающим время.

ФОТО: Lifter / Truth theory

Дом настолько легко вписан в естественную среду, что вы можете пройти рядом, даже не заметив его. В этом прелесть идеи - архитектор смог использовать природные формы и строить дома в виде змеи, гриба, акулы и даже цветов. Внутри этот домик хоббита производит не меньшее впечатление, чем снаружи.

ФОТО: Lifter / Truth theory

Органический дом создан по образцу арахисовой скорлупы, что делает его довольно просторным. Подробное описание и много фотографий находятся ЗДЕСЬ

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