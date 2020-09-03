Хельме: мера помощи по компенсации зарплат исчерпала себя

На прошлой неделе практически все профсоюзы туристической отрасли обратились к правительству с письмом, в котором просили не позднее октября этого года и до апреля следующего года вернуть зарплатную субсидию Кассы по безработице для предприятий в сфере туризма.

В своем обращении профсоюзы отметили, что доходы упали в секторе на 50–90 процентов. По их оценке, субсидия позволила бы избежать сокращения порядка 15 000 человек.

Премьер-министр Юри Ратас отметил в четверг, что мера поддержки зарплат через Кассу по безработице была эффективной, но и очень затратной, и что на данный момент в резерве Кассы по безработице, из которого финансировалась мера, в 6,5 раза меньше средств, чем весной, до выплаты субсидий.

«Сейчас в Кассе по безработице, безусловно, нет такого резерва, чтобы выплачивать ту же субсидию, что и весной, - подчеркнул Ратас. - Если говорить только о туристическом секторе, это нужно, разумеется, обсудить, но я считаю, что в ближайшие месяцы этих секторов будет становиться все больше и больше. Так что, на мой взгляд, следует рассмотреть этот вопрос несколько шире».