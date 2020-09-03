Латвия отправляет в карантин прибывающих из Эстонии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сказал вчера, что хотя его эстонские и литовские коллеги обеспокоены ростом распространения Covid-19 в своих странах и хотят, чтобы Латвия пошла на временное соглашение и исключила своих соседей из 14-дневного карантина, в настоящее время это невозможно.

В Эстонии заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 16,1, а в Литве - 16,4. В то же время в Латвии коэффициент заболеваемости всего 3,7.

Что стоит за цифрами в Латвии?

«Это не Олимпийские игры, где мы обязательно соревнуемся друг с другом, чтобы узнать, у кого меньше», - сказала Postimees председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19, профессор вирусологии Ирья Лутсар. Она признает, что на самом деле она не очень хорошо знает, что происходит в соседней стране, но все же рекомендует спокойно воспринимать ситуацию. «Почему мы хотим поддерживать такой низкий уровень инфицирования, когда наши больницы могут справиться, когда нет серьезных медицинских перегрузок?» - спросила она.

По словам Лутсар, не стоит держаться за цифры. «Причины роста числа заражений очень разные. Мы должны изучить эти цифры», - говорит она.

Член научного совета, профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер сказала, что по поводу латвийского вопроса можно только гадать. «Речь может идти о совпадении, также может быть дело в том, что в Латвии чуть больше ограничений. Насколько мне известно, ограничение на ночную продажу алкоголя дам действует уже долгое время», - говорит Фишер.

Латвия планирует выборочные проверки на границе

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу («Отечество») сказал, что Эстония предложила Латвии сохранить балтийский пузырь, но латвийское правительство заняло противоположную позицию. Таким образом, в Латвии с субботы для прибывающих из Эстонии будет действовать требование соблюдать двухнедельный карантин.

Латвия не будет восстанавливать пограничный контроль. По словам Рейнсалу, там планируются выборочные проверки на границе.

По словам министра, у Эстони к Латвии два пожелания: чтобы требование соблюдать карантин не распространялось на работающих за границей и чтобы продолжался транзит через Латвию. Также важно, чтобы максимально сохранилось передвижение людей в плотно населенных регионах, прежде всего в Валге и Валке. Рейнсалу выразил надежду, что ясность по этим вопросам наступит в пятницу.