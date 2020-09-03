Чт, 3.09.2020
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Борис Тух

Финский клуб КХЛ «Йокерит» отказался лететь в охваченную протестами Белоруссию

Протесты в Белоруссии.

ФОТО: Cezary Kowalski/ZUMAPRESS.com

Матч нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и хельсинкским «Йокеритом», запланированный на четверг в столице Белоруссии, не состоится. Пресс-служба лиги обещает дополнительно сообщить о причинах отмены игры.

Как сообщает NEWSru со ссылкой на финское издание Iltalehti, что «Йокерит» не вылетел в Минск на эту игру. В аэропорту команда Лаури Марьямяки так и не появилась.

Скорее всего, это произошло из-за политических событий в принимающей стране. В Финляндии раздавались призывы о бойкоте матча с командой, открыто поддерживающей действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко.

К отказу от игр с «Динамо» из-за нарушений прав человека, в частности, открыто призвали представители фан-клуба «Йокерита», угрожая самой команде бойкотом ее матчей.

Ранее финский клуб КХЛ пытался перенести стартовую игру нового сезона на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом. Потом ожидалось, что «Йокерит» прилетит в день матча и покинет Минск сразу же после игры.

Согласно спортивному регламенту КХЛ, «Йокериту» теперь должно быть засчитано техническое поражение за неявку в Минск.

В Белоруссии уже почти месяц продолжаются акции протеста. Жители республики не согласны с итогами президентских выборов 9 августа, по которым действующий глава государства Александр Лукашенко получил больше 80% и переизбрался на шестой срок.

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