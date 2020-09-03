Финский клуб КХЛ «Йокерит» отказался лететь в охваченную протестами Белоруссию

Как сообщает NEWSru со ссылкой на финское издание Iltalehti, что «Йокерит» не вылетел в Минск на эту игру. В аэропорту команда Лаури Марьямяки так и не появилась.

Скорее всего, это произошло из-за политических событий в принимающей стране. В Финляндии раздавались призывы о бойкоте матча с командой, открыто поддерживающей действующего главу белорусского государства Александра Лукашенко.

К отказу от игр с «Динамо» из-за нарушений прав человека, в частности, открыто призвали представители фан-клуба «Йокерита», угрожая самой команде бойкотом ее матчей.

Ранее финский клуб КХЛ пытался перенести стартовую игру нового сезона на более поздний срок, но «Динамо» ответило отказом. Потом ожидалось, что «Йокерит» прилетит в день матча и покинет Минск сразу же после игры.

⚡«Йокерит», который должен был сегодня играть на матче КХЛ в Минске, не вылетел из Финляндии, сообщает газета IltaLehti.



«Рейс должен был вылететь в Минск в 13:00. Однако в аэропорту команда так и не появилась. Отменен и рейс Finnair в Минск», – говорится в сообщении издания. pic.twitter.com/YBRmfJgnvT — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) September 3, 2020

Согласно спортивному регламенту КХЛ, «Йокериту» теперь должно быть засчитано техническое поражение за неявку в Минск.