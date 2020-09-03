Перед отравлением Навальный снимал в Томске сюжет о коррупции в коммунальном хозяйстве

В сюжете Навальный рассказывает об ООО "Томскводоканал", ООО "Горсети", АО "ТомскРТС", их руководстве и владельцах, которые являются депутатами городского и областного парламентов.

В частности, оппозиционер утверждает, что некогда муниципальные предприятия были захвачены и перешли в частные руки.

В сюжете присутствуют съемки с беспилотника, на которых, как утверждается, показаны частные дома руководителей и владельцев томских коммунальных предприятий.

Кроме того, Навальный взял интервью у бывшего мэра Томска Александра Макарова, который рассказал о вхождении в 2003 году на томский коммунальный рынок ОАО "Российские коммунальные системы" (РКС).