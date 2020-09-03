Новым главой клиники Тартуского университета избран бывший директор Swedbank

Cовет клиники Тартуского университета в четверг, 3 сентября, избрал председателем правления на пять лет бывшего руководителя Swedbank Прийта Перенса.
По словам председателя совета клиники Урмаса Клааса, совет поддержал кандидатуру Перенса за его прошлый опыт работы исполнительным директором крупной компании, а также председателем и членом совета в международных компаниях.
В период 2008–2014 Перенс был исполнительным директором Swedbank AS, в период 2015–2017 членом исполнительного руководства Swedbank Group, где он отвечал за банковское дело в Балтийских странах, и председателем советов дочерних банков в Балтийских странах. В период 2017–2019 он был членом совета банков Swedbank Group в Эстонии, Латвии и Литве.
Перенс вступит в должность председателя правления клиники Тартуского университета 1 октября.