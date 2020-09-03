Новым главой клиники Тартуского университета избран бывший директор Swedbank

По словам председателя совета клиники Урмаса Клааса, совет поддержал кандидатуру Перенса за его прошлый опыт работы исполнительным директором крупной компании, а также председателем и членом совета в международных компаниях.

В период 2008–2014 Перенс был исполнительным директором Swedbank AS, в период 2015–2017 членом исполнительного руководства Swedbank Group, где он отвечал за банковское дело в Балтийских странах, и председателем советов дочерних банков в Балтийских странах. В период 2017–2019 он был членом совета банков Swedbank Group в Эстонии, Латвии и Литве.