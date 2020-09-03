Решение принято: для жителей Эстонии подорожают посылки из Китая

Правительство сегодня решило отменить освобождение от уплаты налога с оборота для посылок стоимостью до 22 евро. Это означает, что товары, заказанные из Китая, теперь будут облагаться налогом, пишет Postimees.
«Мы унифицируем правила налогообложения небольших посылок, чтобы поддержать как наши компании, так и компании всего Европейского Союза в конкуренции с компаниями из третьих стран», - сказал министр финансов Мартин Хельме.
На данный момент предприятия Европейского Союза находятся в невыгодном положении по сравнению с китайскими торговцами, поскольку предприятия ЕС должны взимать налог с оборота на товары той же стоимости с первого евроцента.
Чтобы обеспечить более беспрепятственное перемещение посылок из третьих стран, предприниматели при желании могут использовать специальный режим дистанционной продажи посылок стоимостью до 150 евро. Это позволяет продавцам сразу добавлять к указанной для продажи цене товаров необходимый для уплаты налог с оборота.
Если продавец не хочет применять особый порядок, покупатель может сам уплатить налог с оборота и также выполнить таможенные формальности в почтовой или курьерской компании.
После принятия поправок у интернет-платформ для продажи товаров, например, AliExpress, Alibaba, Wish, Joom, EBay и Amazon, в определенных случаях появится обязанность платить и декларировать налог с оборота вместо покупателя. При этом у них будет право декларировать возникающую в Эстонии обязанность по уплате налога с оборота в том государстве-члене ЕС, в котором они зарегистрировались как пользующееся особым режимом предприятие, а уплачиваемый налог будет перечисляться в Эстонию соответствующим государством-членом ЕС.
Изменения вступят в силу 1 июля 2021 года.