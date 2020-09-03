Решение принято: для жителей Эстонии подорожают посылки из Китая

«Мы унифицируем правила налогообложения небольших посылок, чтобы поддержать как наши компании, так и компании всего Европейского Союза в конкуренции с компаниями из третьих стран», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

На данный момент предприятия Европейского Союза находятся в невыгодном положении по сравнению с китайскими торговцами, поскольку предприятия ЕС должны взимать налог с оборота на товары той же стоимости с первого евроцента.

Чтобы обеспечить более беспрепятственное перемещение посылок из третьих стран, предприниматели при желании могут использовать специальный режим дистанционной продажи посылок стоимостью до 150 евро. Это позволяет продавцам сразу добавлять к указанной для продажи цене товаров необходимый для уплаты налог с оборота.

Если продавец не хочет применять особый порядок, покупатель может сам уплатить налог с оборота и также выполнить таможенные формальности в почтовой или курьерской компании.

После принятия поправок у интернет-платформ для продажи товаров, например, AliExpress, Alibaba, Wish, Joom, EBay и Amazon, в определенных случаях появится обязанность платить и декларировать налог с оборота вместо покупателя. При этом у них будет право декларировать возникающую в Эстонии обязанность по уплате налога с оборота в том государстве-члене ЕС, в котором они зарегистрировались как пользующееся особым режимом предприятие, а уплачиваемый налог будет перечисляться в Эстонию соответствующим государством-членом ЕС.