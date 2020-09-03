Мишустин заверил Лукашенко в поддержке Москвой «независимости Белоруссии»

Россия поддерживает независимость и территориальную целостность Белоруссии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с действующим белорусским президентом Александром Лукашенко в четверг, 3 сентября. В сложившейся ситуации необходимо "отказаться от всякого рода угроз, применения односторонних санкций", считает глава российского правительства.

Он отдельно выделил прогресс в вопросе будущего Союзного государства. Оно будет "основано на абсолютно независимой позиции" Москвы и Минска, но "с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались", подчеркнул Михаил Мишустин, назвав Республику Беларусь "родной страной" для России. По его утверждению, жители обеих стран "фактически являются одним народом".

В свою очередь Лукашенко заявил, что Минск и Москва существенно продвинулись в решении "наболевших вопросов". Россия как основной экономический партнер Белоруссии "не отвернулась в эти трудные времена", отметил глава государства. Он намерен в скором времени встретиться в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Среди иных вопросов, которые участники встречи намерены обсудить, - снятие барьеров в торговле, а также расширение сотрудничества в здравоохранении, энергетике и промышленности.

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