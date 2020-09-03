Посольство РФ в Эстонии: пролить свет на историю с Навальным может только проведенное в России расследование

Появившиеся с завидной оперативностью заявления об "атаке" на А.Навального с использованием вещества "Новичок", дополняемые утверждениями о причастности к этому российских властей не могут не поражать. Оказывается, для подобных "заключений" не требуется никаких доказательств. Все, что не вписывается в подгоняемую схему, попросту замалчивается или игнорируется. Это, впрочем, уже хорошо знакомо по предыдущим попыткам "назначить виновных", если вспомнить о т.н. деле Скрипалей, трагедии с малазийским Боингом над территорией Украины и т.п.