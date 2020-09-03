Фото ⟩ На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

В четверг, 3 сентября, вечером в Вильянди на железнодорожном переезде Паалалинна произошло ДТП: автомобиль столкнулся с поездом, пишет Sakala.
По словам пресс-секретаря полиции, в 17.02 в Центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожном переезде Вильянди столкнулись легковой автомобиль и ехавший по маршруту Таллинн-Вильянди поезд.
"Автомобиль получил легкий удар от поезда, но, к счастью, ничего серьезного. Люди не пострадали", - уточнил пресс-секретарь.
К 17.30 движение поездов уже восстановилось.