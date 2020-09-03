Чт, 3.09.2020
Эволюция на дорогах требует, прежде всего, эволюции в наших головах. И пока она не произойдет, Мы/Я будем по-прежнему убивать и/или умирать. Петер Зашев
Петер Зашев

Фото ⟩ На железнодорожном переезде автомобиль столкнулся с поездом

В четверг, 3 сентября, вечером в Вильянди на железнодорожном переезде Паалалинна произошло ДТП: автомобиль столкнулся с поездом, пишет Sakala.

По словам пресс-секретаря полиции, в 17.02 в Центр тревоги поступило сообщение, что на железнодорожном переезде Вильянди столкнулись легковой автомобиль и ехавший по маршруту Таллинн-Вильянди поезд.

"Автомобиль получил легкий удар от поезда, но, к счастью, ничего серьезного. Люди не пострадали", - уточнил пресс-секретарь. 

К 17.30 движение поездов уже восстановилось. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back