Не попадитесь: у пользователей Mobiil-ID и Smart-ID пытались выманить деньги

1 сентября мошенник позвонил 60-летнему мужчине и представился банковским работником. Звонивший сказал, что система безопасности интернет-банка не в порядке и для активизации дополнительной защиты мужчина должен подтвердить с помощью Mobiil-ID некоторые сделки. После телефонного звонка выяснилось, что со счета мужчины забронировано 6490 евро.

А 2 сентября в полицию сообщили, что 30-летней женщине якобы позвонили из банка и спросили, делала ли она перевод на счет интернет-магазина. Женщина ответила, что не совершала перевод. Тогда звонивший сказал, что, чтобы в дальнейшем подобные переводы не совершались, надо счет поставить под защиту и для этого нужно сделать некоторые действия с помощью Smart-ID, женщина последовала инструкциям. Во время разговора у женщины возникло подозрение, что это не банковский работник. Позднее выяснилось, что со счета женщины был сделан перевод на 3100 евро и забронировано 900 евро. Забронированную сумму банку удалось вернуть.