Чт, 3.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин

В Таллинне из магазина Ikea эвакуировали людей

ФОТО: Фото Rus.Postimees

Сегодня, 3 сентября, вечером в таллиннском магазине Ikea сработала пожарная сигнализация. Посетители и персонал магазина были эвакуированы.

ФОТО: Фото Rus.Postimees

Репортер Rus.Postimees, который оказался на месте происшествия, сообщил, что пожарная сигнализация сработала около 18:15, всех попросили покинуть здание.

ФОТО: Фото Rus.Postimees

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил, что действительно сработала пожарная сигнализация, но ничего серьезного в магазине не произошло, пожара нет. 

ФОТО: Фото Rus.Postimees

К 18:40 людей уже вновь запустили в магазин.

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