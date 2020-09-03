В Таллинне из магазина Ikea эвакуировали людей

ФОТО: Фото Rus.Postimees

Репортер Rus.Postimees, который оказался на месте происшествия, сообщил, что пожарная сигнализация сработала около 18:15, всех попросили покинуть здание.

ФОТО: Фото Rus.Postimees

Дежурный пресс-секретарь Спасательного департамента подтвердил, что действительно сработала пожарная сигнализация, но ничего серьезного в магазине не произошло, пожара нет.

ФОТО: Фото Rus.Postimees