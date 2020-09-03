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Немецкая полиция сообщает, что в частной квартире на улице Хассельштрассе в городе Золинген на западе Германии обнаружены тела пятерых детей. Все они принадлежали к одной семье.

Служба спасения приехала в четверг по вызову. Полиция рассматривает случившееся как преступление.

Согласно информации издания Bild, спасателей вызвала бабушка жертв. Немецкие правоохранительные органы подтвердили, что в убийстве детей подозревается их 27-летняя мать. По данным немецких СМИ, детям - трем девочкам и двум мальчикам - было от одного года до восьми лет. Еще один ребенок - 11-летний мальчик - не пострадал.

"В 13:45 нам сообщили, что в одной из квартир были найдены пятеро мертвых детей. К сожалению, это оказалось правдой. Сейчас мы предполагаем, что виновата 27-летняя мать", - сказал представитель полиции Штефан Вайанд.

Он подтвердил, что мать после этого отправилась на железнодорожный вокзал Дюссельдорфа и попыталась покончить с собой.

Женщина выжила, но получила тяжелые травмы - и сейчас находится в больнице под охраной полиции.

Представитель немецкой полиции сообщил газете Bild: "Пока мы ничего не можем сказать о мотивах. Мать должна быть допрошена".

Сотрудники полиции работают в доме, где были обнаружены тела детей, вход в здание оцеплен.