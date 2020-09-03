Никакого карантина: правительство унифицировало правила прибытия в страну спортсменов

Правительство ввело спецправило, которое позволяет спортсменам, тренерам и членам команды, которых связывают профессиональные отношения с клубом из эстонской лиги мастеров, а также лицам, которые связаны с повседневной тренировочной деятельностью спортсмена уровня эстонской сборной, въезжать в Эстонию без 14-дневного ограничения на свободу передвижения, если их результат теста на COVID-19 будет отрицательным.

«За эстонские клубы выступают не только граждане Эстонии, но и представители многих других стран, в том числе третьих, - сказал министр культуры Тынис Лукас. - Для того, чтобы эстонские спортсмены и клубы могли участвовать в международных соревнованиях, и необходимо это правило».

Прибывающие в Эстонию спортсмены должны сделать тест на COVID-19 и вплоть до получения результатов теста соблюдать правила самоизоляции. В случае, если результат теста будет негативным, на них не будет распространяться правило о соблюдении самоизоляции в течение 14 дней.