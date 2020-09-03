Чт, 3.09.2020
Ситуация, когда мы работали дистанционно, сделала из совершенно обычных детей детей с особыми образовательными потребностями. Андрей Канте
Андрей Канте

Туриста оштрафовали на 1000 евро за украденный с пляжа песок

Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Французский турист оштрафован в Кальяри, административном центре итальянского острова Сардиния, на 1000 евро за попытку вывоза пляжного песка, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

В ходе проверки туриста в аэропорту Кальяри представители службы безопасности обнаружили в пластиковой бутылке два килограмма мелкого песка.

"Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии", - заявили в местной полиции.

На пляжах Сардинии уникальный песок, цвет которого меняется от белоснежного до темно-розового. Поэтому многие туристы ранее вывозили его с собой как сувениры.

Власти Сардинии уже несколько лет штрафуют туристов за вынос песка с пляжей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back