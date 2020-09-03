Юри Ратас поговорил по телефону с госсекретарем США

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поговорил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео, в числе прочего обсуждалось потенциальное выдвижение кандидатуры президента Эстонии Керсти Кальюлайд на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает rus.err.ee.
Майк Помпео в своем твиттере отметил, что обсудил с Юри Ратасом экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.
Pleased to speak with Estonian Prime Minister @ratasjuri today to discuss economic cooperation and regional security. We appreciate Estonia’s commitment to working with us bilaterally and through international organizations to advance our shared values and goals.— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 3, 2020
Ратас в социальных сетях сообщил, что разговор шел об отношениях Эстонии и США, событиях в Республике Беларусь: "По инициативе Эстонии и поддержке других членов ООН, в том числе и США, завтра в Совбезе пройдет неофициальная встреча на тему соблюдения прав человека в Белоруссии. Поблагодарил США за поддержку в организации этой встречи. Кроме того, поговорили о возможном новом генеральном секретаре ОЭСР".