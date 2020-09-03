Юри Ратас поговорил по телефону с госсекретарем США

Ратас в социальных сетях сообщил, что разговор шел об отношениях Эстонии и США, событиях в Республике Беларусь: "По инициативе Эстонии и поддержке других членов ООН, в том числе и США, завтра в Совбезе пройдет неофициальная встреча на тему соблюдения прав человека в Белоруссии. Поблагодарил США за поддержку в организации этой встречи. Кроме того, поговорили о возможном новом генеральном секретаре ОЭСР".