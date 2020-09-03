Чт, 3.09.2020
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Юри Ратас поговорил по телефону с госсекретарем США

Юри Ратас.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поговорил по телефону с государственным секретарем США Майком Помпео, в числе прочего обсуждалось потенциальное выдвижение кандидатуры президента Эстонии Керсти Кальюлайд на пост генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), передает rus.err.ee.

Майк Помпео в своем твиттере отметил, что обсудил с Юри Ратасом экономическое сотрудничество и ситуацию с безопасностью в регионе.

Ратас в социальных сетях сообщил, что разговор шел об отношениях Эстонии и США, событиях в Республике Беларусь: "По инициативе Эстонии и поддержке других членов ООН, в том числе и США, завтра в Совбезе пройдет неофициальная встреча на тему соблюдения прав человека в Белоруссии. Поблагодарил США за поддержку в организации этой встречи. Кроме того, поговорили о возможном новом генеральном секретаре ОЭСР".

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