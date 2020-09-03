Важное изменение для охотников: в Эстонии будет введен новый запрет

«Охота на водоплавающих птиц с использованием свинцовой дроби запрещена в Эстонии с 2013 года, но сегодняшнее ограничение распространяется также на другие виды птиц, на мелкую дичь и на некоторые виды крупной дичи. Это важный прорыв для богатой водно-болотными угодьями Эстонии, потому что мы постоянно работаем над тем, чтобы оставить охоту на свинцовую дробь в прошлом и внедрить более безопасные альтернативы », - сказал министр окружающей среды Рене Кокк.

Хотя Эстония поддерживает защиту птиц водно-болотных угодий от отравления свинцом как в Эстонии, так и во всем Европейском Союзе, Эстония хотела, чтобы переходный период был немного дольше, чем планировалось, и поэтому воздержалась при голосовании. Эстония и другие государства-члены с водно-болотными угодьями на более чем 20 процентах территории могут выбрать переходный период продолжительностью три года, но в этом случае запрет на использование свинцовой дроби будет применяться на всей территории страны.

Эстония сочла необходимым установить переход продолжительностью в пять лет, чтобы у охотников было больше времени для приобретения охотничьих ружей, пригодных для использования в них стальной дроби.

В Эстонии около 15 000 охотников, из которых 10 000 - активные. Если использование свинцовой дроби в Эстонии запрещено, то наиболее активным охотникам придется покупать новое гладкоствольное ружье, подходящее для стальной дроби, или начать использовать другие альтернативные дроби, подходящие для дешевых и старых гладкоствольных ружей. Поскольку альтернатива свинцовым боеприпасам все еще разрабатывается, цена на этот боеприпас в настоящее время очень высока. В настоящее время ведется поиск более дешевых сплавов, таких как сплавы вольфрама. В Минприроды отметили, что пятилетнего переходного периода будет достаточно, чтобы снизить цену на боеприпасы, к тому же из него можно стрелять из старого тонкоствольного оружия.

Согласно Европейскому химическому агентству, введенное сегодня ограничение сократит масштабное воздействие свинца на многие виды птиц, зависящих от водно-болотных угодий. Это происходит в первую очередь из-за попадания внутрь лезвий свинцовой дроби. По оценкам, около миллиона птиц водно-болотных угодий ежегодно умирают в ЕС в результате отравления свинцом, несмотря на уже существующие ограничения во многих государствах-членах.

Министр окружающей среды добавил, что воздействие свинца связано со многими негативными последствиями для здоровья, и мы также защищаем здоровье человека, ограничивая использование свинцовой дроби. «Эти исследования проводились в разных странах, и было установлено, что они представляют прямую угрозу здоровью, и не существует такой вещи, как безопасный уровень потребления свинца. Однако свинец попадает в наш организм из нашего ежедневного рациона, например, весьма вероятно, что частицы свинца попадают в игру с помощью свинцовой дроби»,- сказал Рене Кокк.

Риски для здоровья включают снижение фертильности, воздействие на развитие младенцев и детей, повреждение органов из-за длительного или повторяющегося воздействия и рак. В частности, свинец ухудшает неврологическое развитие детей.

Поскольку свинец представляет высокий риск для людей и окружающей среды, в Комитете REACH недавно началась подготовительная работа по запрету использования свинцовой дроби в незаболоченных землях, свинцовых шариках и рыболовных снастях. Эти ограничения будут поставлены комитетом REACH на голосование в 2022 году.