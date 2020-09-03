Важное изменение для охотников: в Эстонии будет введен новый запрет

Комитет REACH по регистрации, оценке, разрешению и ограничению использования химических веществ в Европейском союзе (ЕС) проголосовал в четверг за запрет использования свинцовой дроби на заболоченных территориях, что означает, что через два года свинцовая дробь больше не может использоваться на водно-болотных угодьях и в радиусе 100 метров.
«Охота на водоплавающих птиц с использованием свинцовой дроби запрещена в Эстонии с 2013 года, но сегодняшнее ограничение распространяется также на другие виды птиц, на мелкую дичь и на некоторые виды крупной дичи. Это важный прорыв для богатой водно-болотными угодьями Эстонии, потому что мы постоянно работаем над тем, чтобы оставить охоту на свинцовую дробь в прошлом и внедрить более безопасные альтернативы », - сказал министр окружающей среды Рене Кокк.
Хотя Эстония поддерживает защиту птиц водно-болотных угодий от отравления свинцом как в Эстонии, так и во всем Европейском Союзе, Эстония хотела, чтобы переходный период был немного дольше, чем планировалось, и поэтому воздержалась при голосовании. Эстония и другие государства-члены с водно-болотными угодьями на более чем 20 процентах территории могут выбрать переходный период продолжительностью три года, но в этом случае запрет на использование свинцовой дроби будет применяться на всей территории страны.
Эстония сочла необходимым установить переход продолжительностью в пять лет, чтобы у охотников было больше времени для приобретения охотничьих ружей, пригодных для использования в них стальной дроби.
В Эстонии около 15 000 охотников, из которых 10 000 - активные. Если использование свинцовой дроби в Эстонии запрещено, то наиболее активным охотникам придется покупать новое гладкоствольное ружье, подходящее для стальной дроби, или начать использовать другие альтернативные дроби, подходящие для дешевых и старых гладкоствольных ружей. Поскольку альтернатива свинцовым боеприпасам все еще разрабатывается, цена на этот боеприпас в настоящее время очень высока. В настоящее время ведется поиск более дешевых сплавов, таких как сплавы вольфрама. В Минприроды отметили, что пятилетнего переходного периода будет достаточно, чтобы снизить цену на боеприпасы, к тому же из него можно стрелять из старого тонкоствольного оружия.
Согласно Европейскому химическому агентству, введенное сегодня ограничение сократит масштабное воздействие свинца на многие виды птиц, зависящих от водно-болотных угодий. Это происходит в первую очередь из-за попадания внутрь лезвий свинцовой дроби. По оценкам, около миллиона птиц водно-болотных угодий ежегодно умирают в ЕС в результате отравления свинцом, несмотря на уже существующие ограничения во многих государствах-членах.
Министр окружающей среды добавил, что воздействие свинца связано со многими негативными последствиями для здоровья, и мы также защищаем здоровье человека, ограничивая использование свинцовой дроби. «Эти исследования проводились в разных странах, и было установлено, что они представляют прямую угрозу здоровью, и не существует такой вещи, как безопасный уровень потребления свинца. Однако свинец попадает в наш организм из нашего ежедневного рациона, например, весьма вероятно, что частицы свинца попадают в игру с помощью свинцовой дроби»,- сказал Рене Кокк.
Риски для здоровья включают снижение фертильности, воздействие на развитие младенцев и детей, повреждение органов из-за длительного или повторяющегося воздействия и рак. В частности, свинец ухудшает неврологическое развитие детей.
Поскольку свинец представляет высокий риск для людей и окружающей среды, в Комитете REACH недавно началась подготовительная работа по запрету использования свинцовой дроби в незаболоченных землях, свинцовых шариках и рыболовных снастях. Эти ограничения будут поставлены комитетом REACH на голосование в 2022 году.
Ведение водоплавающих птиц с использованием свинцовой дроби было запрещено в ЕС в течение многих лет, но обсуждаемое в настоящее время ограничение распространяется на виды птиц, не относящиеся к водоплавающим, мелкую дичь- такую как заяц, лисица, шакал, норка, бобр и т. д. и некоторые виды крупные дичи - такие как волк, дикая коза и рысь. Эти виды может отстреливать как дробью, так и пулями. Водно-болотные угодья, используемые в проекте, определяются Рамсарской конвенцией, согласно которой водно-болотные угодья представляют собой естественные или искусственные, постоянные или временные участки болот, мелководья, торфа или воды со стоячей или проточной пресной, солоноватой или соленой водой, включая участки моря, глубина во время отлива которых не превышают шести метров.