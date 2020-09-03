В Таллинне у студента обнаружили коронавирус

По словам пресс-секретаря Таллиннского технического университета Крыыт Ныгес, зараженный посещал лекции.

«Студенты, которые посещали одни лекции с зараженным, отдельно проинформированы об этом. Помещения, где находился зараженный, продезинфицированы в соответствии с требованиями и безопасны для использования. На данный момент ситуация под контролем и случай заражения не представляет опасности ни для работников университета, ни для студентов. При изменении ситуации университет оперативно поделится новой информацией», - сказала она.

Близкие контакты зараженного на данный момент удалось установить. «Зараженный чувствует себя хорошо и находится на домашнем лечении под наблюдением семейного врача. Университет тесно сотрудничал с Департаментом здоровья с того момента, как стало известно об этом случае. Все близкие контакты зараженного установлены и они в самоизоляции наблюдают за состоянием своего здоровья», - добавила Ныгес.