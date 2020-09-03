Чт, 3.09.2020
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Яна Тоом

В Таллинне у студента обнаружили коронавирус

Таллиннский технический университет

ФОТО: Madis Veltman/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Сегодня, 3 сентября, у студента Таллиннского технического университета обнаружили Covid-19, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Таллиннского технического университета Крыыт Ныгес, зараженный посещал лекции.

«Студенты, которые посещали одни лекции с зараженным, отдельно проинформированы об этом. Помещения, где находился зараженный, продезинфицированы в соответствии с требованиями и безопасны для использования. На данный момент ситуация под контролем и случай заражения не представляет опасности ни для работников университета, ни для студентов. При изменении ситуации университет оперативно поделится новой информацией», - сказала она.

Близкие контакты зараженного на данный момент удалось установить. «Зараженный чувствует себя хорошо и находится на домашнем лечении под наблюдением семейного врача. Университет тесно сотрудничал с Департаментом здоровья с того момента, как стало известно об этом случае. Все близкие контакты зараженного установлены и они в самоизоляции наблюдают за состоянием своего здоровья», - добавила Ныгес.

Университет оповестил о ситуации студентов и работник, попросил всех внимательно следить за здоровьем и при появлении симптомов оставаться дома.

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