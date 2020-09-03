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41-летний Дэниел Прюд скончался от удушья после того, как полицейские во время задержания натянули ему на голову мешок в мелкую сетку, предназначенный для того, чтобы лишить человека возможности плеваться и кусаться - уложили на землю лицом вниз и продержали в таком положении две минуты.

Задержанного уложили на землю лицом вниз и продержали в таком положении две минуты.

Прюд потерял сознание, его отвезли в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но спустя неделю были вынуждены отключить его от аппарата для поддержания жизнедеятельности.

Согласно медицинскому заключению, оказавшемуся в распоряжении местной газеты, причиной смерти стало удушье, усугубленное наличием в организме пациента сильного галлюциногенного наркотика PCP.

Инцидент случился в городе Рочестере, штат Нью-Йорк, еще 23 марта, но получил огласку только теперь, поскольку адвокатам родственников погибшего понадобилась время, чтобы истребовать полицейскую видеозапись, по которой можно судить, что Прюд не создавал угрозы жизни стражей порядка.

Что на видео?

Прюд, складской рабочий и отец пятерых детей из Чикаго, навещал в Рочестере своего старшего брата Джо.

На пресс-конференции в среду тот рассказал, что его родственник страдал от проблем с психикой, и что 23 марта он сам вызвал полицию, поскольку у Дэниела началось очередное обострение.

"Но я позвонил, чтобы брату помогли, а не чтобы его линчевали", - добавил Джо Прюд.

На записи с камеры, закрепленной на теле одного из полицейских, видно, что Дэниел Прюд бежал по улице голым, хотя шел легкий снег.

Когда прибыла полиция, он без промедления подчинился требованию лечь на землю и свести руки за спиной. Слышно, как он приговаривает: "Само собой, само собой".

Однако затем он пришел в возбуждение и начал сквернословить и плеваться, хотя не оказывал реального физического сопротивления.

Затем Прюд сказал полицейским, что у него коронавирус, после чего они надели ему на голову белый мешок.

Один из полицейских присел на корточки и обеими руками пригибал голову Прюда к земле, говоря при этом: "Кончай плеваться!".

Через некоторое время Прюд перестает шевелиться. Один из полицейских говорит: "Да он совсем замерз".

Общественная реакция

Вскоре после пресс-конференции Джо Прюда возле здания полицейского департамента Рочестера началась акция протеста. Несколько человек были задержаны за то, что ворвались внутрь, но вскоре они были отпущены. Стражи порядка применили баллончики с перцовым газом.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк назвал случившееся трагедией и сообщил, что идет расследование. Однако полицейские, участвовавшие в задержании Прюда, пока не отстранены от работы.

Новость о гибели еще одного афроамериканца от рук полицейских появилась в разгар общенационального спора, вызванного смертью Джорджа Флойда в Миннеаполисе, в штате Миннесота, и тяжелым ранением Джейкоба Блейка в Кеноле, в Висконсине.

Кандидат в президенты Джо Байден вновь вспомнил о Блейке и Брионне Тайлер, афроамериканке, раненной полицейскими в ее собственном доме в Луисвилле, Кентукки, 13 марта.

Reuters Джо Байден хочет, чтобы полицейским были предъявлены обвинения

"Я полагаю, что судебная система должна заняться своим делом. Думаю, должны быть, как минимум, предъявлены обвинения этим полицейским", - заявил он на пресс-конференции в Делавэре.

Министр юстиции в администрации Дональда Трампа Уильям Барр в интервью Си-эн-эн в среду отверг предположение, будто полиция относится к белым и черным согражданам по-разному. Случаи, когда белые стражи порядка стреляют в невооруженного афроамериканца, на самом деле крайне редки, утверждал он.

"История о том, что полиция охвачена эпидемией стрельбы по безоружным чернокожим, просто фальшива", - сказал Барр.

Что это за мешок?

Специальные мешки из сетчатой ткани, надеваемые на голову плюющегося или кусающегося человека с целью оградить полицейских от попадания на кожу чужой слюны, используются не только в США, но и в Великобритании.

По данным правозащитной организации "Либерти" на февраль 2019 года, они имелись у сотрудников 30 из 43 полицейских управлений Англии и Уэльса.

Подобные сетчатые мешки используются полицией и в Великобритании Getty Images

Критики утверждают, что эти приспособления унижают человеческое достоинство, способны вызвать у жертвы приступ неконтролируемой паники и мешают полицейским вовремя заметить, что человек начал задыхаться.

Правозащитная организация Amnesty International призывала полицию Северной Ирландии отказаться от таких мешков на время пандемии Covid-19, так как через них можно заразиться коронавирусом.