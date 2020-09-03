Премьера Русского театра Эстонии отменена: у одного из участников коронавирус

«Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется...Не будет в Таллинне ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры...Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двухнедельный карантин», - подписала видео Сигалова.