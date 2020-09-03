Премьера Русского театра Эстонии отменена: у одного из участников коронавирус
Заслуженная артистка России, хореограф постановки «Моя прекрасная леди» Алла Сигалова сообщила на своей странице в Instagram, что запланированная на 5 сентября в Русском театре Эстонии премьера музыкального спектакля «Моя прекрасная леди» отменяется из-за коронавируса, а весь театр уходит на двухнедельный карантин.
«Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется...Не будет в Таллинне ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры...Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двухнедельный карантин», - подписала видео Сигалова.
Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется... Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры... Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: «Человек предполагает, а Бог располагает.» #счастьемое⏰ #ххвекбал #профессиярежиссер #хореограф #режиссер #алласигалова #allasigalova #choreographer #choreography #моямосква #мхт #камергерский #мхтчехова #mxatschool #moscowarttheatre #dancetheater #jurmala #школастудиямхат #премьера #tallinn #theaterlife #myfairlady #премьера #premiere #estonia #красота #happy #beautiful #бернардшоу #pygmalion #bernardshaw
По сведениям Rus.Postimees, коронавирус был обнаружен у одного из приглашенных участников постановки, сдавшего положительный тест.
Русский театр пока никак не прокомментировал отмену спектакля.