Премьера Русского театра Эстонии отменена: у одного из участников коронавирус

Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется... Не будет в Таллине ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры... Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двух недельный карантин. Вот так! Как не вспомнить поговорку: «Человек предполагает, а Бог располагает.» #счастьемое⏰ #ххвекбал #профессиярежиссер #хореограф #режиссер #алласигалова #allasigalova #choreographer #choreography #моямосква #мхт #камергерский #мхтчехова #mxatschool #moscowarttheatre #dancetheater #jurmala #школастудиямхат #премьера #tallinn #theaterlife #myfairlady #премьера #premiere #estonia #красота #happy #beautiful #бернардшоу #pygmalion #bernardshaw

A post shared by АллаСигалова-AllaSigalova (@allasigalova) on Sep 3, 2020 at 9:07am PDT