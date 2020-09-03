В Русском театре из-за коронавируса отменили премьеру

По данным Департамента здоровья, всего с очагом заражения в Русском театре связано шесть случаев заболевания (речь идет о заражениях на работе и в кругу семьи).

Заслуженная артистка России, хореограф постановки «Моя прекрасная леди» Алла Сигалова сообщила в четверг на своей странице в Instagram, что запланированная на 5 сентября в Русском театре Эстонии премьера музыкального спектакля «Моя прекрасная леди» отменяется из-за коронавируса, а весь театр уходит на двухнедельный карантин.

«Препротивное ощущение, когда за день до премьеры все отменяется... Не будет в Таллинне ни запланированного открытия сезона, ни запланированной премьеры...Театр уходит на две недели на карантин, Эстония вошла в красную эпидемиологическую зону. У меня впереди тоже двухнедельный карантин», - подписала видео Сигалова.

Заболевший уже неделю находится на больничном и ни с кем из сотрудников театра не контактировал. Однако в целях безопасности премьерные спектакли «Моей прекрасной леди», которые должны были состояться 5 и 6 сентября переносятся. Также переносятся даты последующих показов 8 и 9 сентября. Новые даты будут объявлены в ближайшее время.

По рекомендации Департамента здоровья, в понедельник все сотрудники театра в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус. После получения результатов тестов руководство театра примет решение о дальнейших защитных мерах. На следующей неделе театр также сможет подробнее сказать о точных датах переноса спектаклей.

До 10 сентября спектакли в Большом зале театра не играются. По предварительной информации театр возобновит работу Большого зала с 11 сентября. Все помещения театра будут продезинфицированы и готовы к приему зрителей.