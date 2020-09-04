Приложение HOIA скачали 80 000 раз: больными себя отметили 13 человек

Как оказалось, к четвергу число скачиваний приложения достигло 80 000 раз, а свой положительный диагноз в нем подтвердили 13 человек.

«Поскольку пользователям гарантируется приватность, невозможно узнать, сколько было разослано сообщений о близких контактах с носителем вируса, – рассказал руководитель отдела цифровых услуг Центра инфосистем здоровья и благополучия Танель Тера. – Приложение собирает данные в телефонах людей, близко контактировавших с носителем вируса, и не передает их на связанные с приложением серверы».

Руку к созданию приложения, работы по разработке которого начались в апреле, приложили 12 предприятий, передавших его в бесплатное пользование.

Дальнейшая судьба приложения пока под вопросом, поскольку работы над системой предупреждения о коронавирусе в своих операционных системах сейчас создают Apple и Google. Она может быть представлена в сентябре.

По словам создателей программы, основная часть работ велась удаленно в средах Slack и Zoom. Поскольку услуги по разработке были предложены государству pro bono, то есть ради общественного блага, рыночную стоимость приложения подсчитать сложно.