Rally Estonia: Тянак показал лучшее время на тестовых заездах

Первый этап чемпиона мира по ралли проходил с 19 по 26 января 1973 года в Монте-Карло. После 420 километров дорог и 16 спецучастков на первое место подиума поднялись французы Жан-Клод Андре и Мишель Эспиноси-Пети.

Rally Estonia стартует в пятницу, 4 сентября, с тестового заезда. Первый этап соревнований состоится в 19.00.

Проходящий с пятницы по воскресенье Rally Estonia — рестарт сезона WRC после паузы продолжительностью в полгода, лучшим гонщикам мира предстоят 17 спецучастков и 233,40 км дорог. Всего для участия в Rally Estonia зарегистрировались 59 экипажей, из них 14 — частично или полностью состоят из эстонских спортсменов.

Rally Estonia — четвертый в этом году этап ЧМ по авторалли. После трех прошедших этапов лидирует экипаж Toyota Себастьен Ожье и Жюльен Энграссия, на втором месте их товарищи по команде Элфин Эванс и Скотт Мартин, а на третьем Тьерри Невилль и Николя Жильсуль (Hyundai). За ними следуют Харри Рованперя и Йонне Халттунен (Toyota), а на пятом месте — действующие чемпионы мира Отт Тянак и Мартин Ярвеоя. Первую шестерку замыкают Теэму Сунинен и Ярмо Лехтинен (M-Sport).

Для предотвращения распространения коронавируса зрители Rally Estonia на всех смотровых площадках обязаны быть в масках. Ожидается 16 000 зрителей.

Результаты тестового заезда

ФОТО: EWRC