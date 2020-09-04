Rally Estonia: Тянак показал лучшее время на тестовых заездах
Болельщикам хорошо известно, что первый чемпионат мира по ралли (WRC) провели в 1973 году. 47 лет спустя этап чемпионта WRC проведут в Эстонии.
Первый этап чемпиона мира по ралли проходил с 19 по 26 января 1973 года в Монте-Карло. После 420 километров дорог и 16 спецучастков на первое место подиума поднялись французы Жан-Клод Андре и Мишель Эспиноси-Пети.
Rally Estonia стартует в пятницу, 4 сентября, с тестового заезда. Первый этап соревнований состоится в 19.00.
Проходящий с пятницы по воскресенье Rally Estonia — рестарт сезона WRC после паузы продолжительностью в полгода, лучшим гонщикам мира предстоят 17 спецучастков и 233,40 км дорог. Всего для участия в Rally Estonia зарегистрировались 59 экипажей, из них 14 — частично или полностью состоят из эстонских спортсменов.
Rally Estonia — четвертый в этом году этап ЧМ по авторалли. После трех прошедших этапов лидирует экипаж Toyota Себастьен Ожье и Жюльен Энграссия, на втором месте их товарищи по команде Элфин Эванс и Скотт Мартин, а на третьем Тьерри Невилль и Николя Жильсуль (Hyundai). За ними следуют Харри Рованперя и Йонне Халттунен (Toyota), а на пятом месте — действующие чемпионы мира Отт Тянак и Мартин Ярвеоя. Первую шестерку замыкают Теэму Сунинен и Ярмо Лехтинен (M-Sport).
Для предотвращения распространения коронавируса зрители Rally Estonia на всех смотровых площадках обязаны быть в масках. Ожидается 16 000 зрителей.
Результаты тестового заезда
Программа Rally Estonia
Пятница
9.01 Тестовый заезд
19.08 SS1 VISIT ESTONIA / Тартуская волость (1,28 км)
Суббота
7.40 SS2 RAMUDDEN / Прангли 1 (20,93 км)
8.21 SS3 VIA 3L / Канепи 1 (16,88 км)
9.08 SS4 LHV / Отепя 1 (9,3 км)
10.00 SS5 TARFURGO / Мяэкюла 1 (14,76 км)
11.19 SS6 SPORTLAND / Эльва 1 (11,72 км)
14.37 SS7 BETSAFE / Прангли 2 (20,93 км)
15.18 SS8 TREV-2 / Канепи 2 (16,88 км)
16.08 SS9 POSTIMEES/ Отепя 2 (9,3 км)
17.00 SS10 CRAMO / Мяэклюда 2 (14,76 км)
18.19 SS11 CRONIMET /Эльва 2 (11,72 км)
Воскресенье
7.35 SS12 SAKU / Арула 1 (6,97 км)
8.09 SS13 SWECON / Каагвере 1 (15,46 км)
9.08 SS14 CARGLASS / Камбья 1 (20,04 км)
10.49 SS15 SOFTMED / Арула 2 (6,97 км)
11.28 SS16 FAT BURNER / Каагвере 2 (15,46 км)
13.18 SS17 CIRCLE K / Камбья 2 (20,04 км)