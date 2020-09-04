Пт, 4.09.2020
Программа сделана исходя из того, чтобы можно было уведомить человека об опасном контакте, не разглашая личных данных. Алексей Бляхин
Алексей Бляхин
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Впервые за 47 лет: чемпионат мира по ралли добрался до Эстонии

Впервые за 47 лет: чемпионат мира по ралли добрался до Эстонии
Смотрите прямую трансляцию!

Rally Estonia.

ФОТО: Karl Mihkel Eller

Болельщикам хорошо известно, что первый чемпионат мира по ралли (WRC) провели в 1973 году. 47 лет спустя этап чемпионта WRC проведут в Эстонии.

Первый этап чемпиона мира по ралли проходил с 19 по 26 января 1973 года в Монте-Карло. После 420 километров дорог и 16 спецучастков на первое место подиума поднялись французы Жан-Клод Андре и Мишель Эспиноси-Пети.

Rally Estonia стартует в пятницу, 4 сентября, с тестового заезда, который начнется в 9.01.

Программа Rally Estonia

Пятница

9.01 Тестовый заезд

19.08 Тартуская волость (1,28 км)

Суббота

7.40 Прангли 1 (20,93 км)

8.21 Канепи 1 (16,88 км)

9.08 Отепя 1 (9,3 км)

10.00 Мяэкюла 1 (14,76 км)

11.19 Эльва 1 (11,72 км)

14.37 Прангли 2 (20,93 км)

15.18 Канепи 2 (16,88 км)

16.08 Отепя 2 (9,3 км)

17.00 Мяэклюда 2 (14,76 км)

18.19 Эльва 2 (11,72 км)

Воскресенье

7.35 Арула 1 (6,97 км)

8.09 Каагвере 1 (15,46 км)

9.08 Камбья 1 (20,04 км)

10.49 Арула 2 (6,97 км)

11.28 Каагвере 2 (15,46 км)

13.18 Камбья 2 (20,04 км)

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back