Впервые за 47 лет: чемпионат мира по ралли добрался до Эстонии
Болельщикам хорошо известно, что первый чемпионат мира по ралли (WRC) провели в 1973 году. 47 лет спустя этап чемпионта WRC проведут в Эстонии.
Первый этап чемпиона мира по ралли проходил с 19 по 26 января 1973 года в Монте-Карло. После 420 километров дорог и 16 спецучастков на первое место подиума поднялись французы Жан-Клод Андре и Мишель Эспиноси-Пети.
Rally Estonia стартует в пятницу, 4 сентября, с тестового заезда, который начнется в 9.01.
Программа Rally Estonia
Пятница
9.01 Тестовый заезд
19.08 Тартуская волость (1,28 км)
Суббота
7.40 Прангли 1 (20,93 км)
8.21 Канепи 1 (16,88 км)
9.08 Отепя 1 (9,3 км)
10.00 Мяэкюла 1 (14,76 км)
11.19 Эльва 1 (11,72 км)
14.37 Прангли 2 (20,93 км)
15.18 Канепи 2 (16,88 км)
16.08 Отепя 2 (9,3 км)
17.00 Мяэклюда 2 (14,76 км)
18.19 Эльва 2 (11,72 км)
Воскресенье
7.35 Арула 1 (6,97 км)
8.09 Каагвере 1 (15,46 км)
9.08 Камбья 1 (20,04 км)
10.49 Арула 2 (6,97 км)
11.28 Каагвере 2 (15,46 км)
13.18 Камбья 2 (20,04 км)