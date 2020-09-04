Eesti Gaas перестанет продавать произведенную из древесной щепы электроэнергию

По словам члена правления Eesti Gaas Маргуса Каазика, в дальнейшем компания будет предлагать только произведенное из солнечной энергии возобновляемое электричество. «По сей день поставщики электроэнергии продают своим клиентам под маркой возобновляемой энергии не только электричество, произведенное с помощью ветра, воды или солнца, но и полученное от сжигания древесины. Таким образом, в действительности человек не может выбирать, какие возобновляемые источники энергии и в каком объеме он использует, или принимать решения, реально защищающие окружающую среду», - сказал Каазик.

Eesti Gaas отказывается от приобретения сертификатов возобновляемой энергии на основе древесной щепы и гарантирует, что 100% поставляемой потребителям электроэнергии произведено с помощью солнца. Зеленое электричество предприятие производит на собственных солнечных электростанциях, что, по словам Маргуса Каазика, также помогает поддерживать выгодные цены.

«В последние годы мы активно продвигали производство и поставку зеленой энергии – строили парки солнечных батарей, начали предлагать предприятиям и общественным зданиям сооружение индивидуальных солнечных электростанций. Таким образом, мы можем покрыть необходимое количество электроэнергии за счет собственного производства, – добавил Каазик. – Для сравнения, наше ежегодное производство солнечной энергии помогает защитить от вырубки три гектара леса и покрывает среднегодовое потребление электроэнергии более чем 1000 домохозяйств».

С 2013 года Eesti Gaas предлагает потребителям электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников: с помощью солнца, ветра и из биомассы. Теперь же, выбирая пакет возобновляемой электроэнергии, клиент получает электричество, произведенное исключительно из энергии солнца.

Поскольку солнечную энергию невозможно производить круглосуточно, а также непрерывно и равномерно круглый год, ее потребление и производство учитываются в течение всего года. По такому же принципу приобретают и сертификаты возобновляемой энергии.