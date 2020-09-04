Хавьер Мендес: «Считаю, что UFC устроит реванш Хабиба и Конора»

«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб — чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег.

Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя. Иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш», – сказал Мендес.