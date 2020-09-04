Пт, 4.09.2020
Неэстонцы – не слизни. Мы такие же люди, такие же местные жители, такие же налогоплательщики, как те, кто родился «с хорошим стартовым пакетом». Яна Тоом
Яна Тоом
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Хавьер Мендес: «Считаю, что UFC устроит реванш Хабиба и Конора»

Хавьер Мендес: «Считаю, что UFC устроит реванш Хабиба и Конора»

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

ФОТО: Stephen R. Sylvanie / USA TODAY Sports

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, предположил, что реванш его подопечного с Конором Макгрегором все-таки состоится, пишет Sports.

«Почему бы не устроить бой, если Конор хочет драться, а Хабиб — чемпион? Я бы не позволил им не сражаться. В этом их работа, так? Чтобы заработать как можно больше денег.

Разумеется, все, как и раньше, хотят этого боя. Иначе зачем бы за него платить? Вот почему я считаю, что UFC устроит реванш», – сказал Мендес.

Первый бой Нурмагомедова и Макгрегора в октябре 2018-го закончился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back