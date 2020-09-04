Настоящее сокровище ⟩ Уникальная квартира в Старом городе ищет покупателя

Романтический мрачноватый интерьер, толстые стены и древний дом - в этой квартире чувствуешь себя, будто в машине времени. И по достоинству оценит ее только человек, любящий историю и старые вещи.

Квартира в Старом городе. ФОТО: KV.EE

Эта необычная квартира находится в так называемом доме конюхов в одном из внутренних двориков улицы Пикк. Около десяти лет назад дом капитально отремонтировали - отремонтировали фасад и лестничные клетки, установили новые водопроводные трубы, утеплили черепичную крышу, сменили электропроводку.

Квартира в Старом городе. ФОТО: KV.EE

На первом этаже квартиры находится кухня, туалет и просторная комната, которую можно использовать как гостиную, спальню или мастерскую. На мансардном этаже вместо бывшего голубятни и чердака оборудованы комнаты поменьше, душевая с баней и туалетом, а также кладовая с уникальной дверью. На чердак ведет старинная величественная церковная лестница.

Квартира в Старом городе. ФОТО: KV.EE

В удивительной квартире множество аутентичных деталей, например, средневековая дверь в кладовую и фрагменты средневековой росписи потолка. Остальные двери и замки в этой квартире тоже старинные, на них остались следы прошлых времен.

Множество фотографий уникальной квартиры находятся на странице портала недвижимости KV.EE.