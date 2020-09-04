Американские военные с тяжелой техникой прибывают на учения в Литву

Как сообщает министерство обороны Литвы, военные из Второго батальона, 69 полка Второй бригады Сухопутных сил США прибыли с танками Abrams, боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, внедорожниками и прочей техникой.

Вместе с военными Литвы и союзниками из других стран этой осенью они будут тренироваться на полигоне в Пабраде в Швенченском районе Литвы, отмечает Минобороны.

"Ротация сил США в Литве - особо значимый фактор сдерживания, который вносит вклад в усилия НАТО в Балтийском регионе. Мы стремимся обеспечить надлежащие условия для тренировок американских военных", - заявил министр обороны Раймундас Кароблис.

Американские пехотинцы прибывают в Балтийские страны и государства Восточной Европы на основе ротации с весны 2014 года.

"Это заранее запланированные учения военных США в Литве, которые не связаны ни с какими событиями в регионе", - говорится в сообщении Минобороны.

С октября прошлого года по июнь этого года в Литве был размещен военный батальон США, тогда американцы также привозили с собой около 30 танков Abrams, более 20 БМП Bradley и др.