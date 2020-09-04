Влияние Запада и стремление Польши к расширению. Что кремлевские СМИ рассказывают о событиях в Белоруссии?

Бесконечные параллели с украинским Майданом, призывы к иностранному вмешательству и даже обвинения Польши в стремлении восстановить государство Речь Посполитую, в свое время включавшую в себя территорию современной Белоруссии. Эти и другие неподтвержденные фактами посылы звучат в подконтрольных Кремлю российских СМИ после прошедших 9 августа выборов президента Белоруссии.
Re:Check две недели следил за новостями на российском ТВ и публикациями на новостных порталах, после чего обобщил утверждения, повторяющиеся в сюжетах на Кремлевском телевидении и статьях на новостных порталах чаще остальных.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, многолетний авторитарный президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80% голосов избирателей, а его главный конкурент Светлана Тихановская - 10%. Страны Европейского союза не признали результаты выборов. Председатель совета ЕС Шарль Мишель объяснил, что выборы не были свободными, честными и не отвечали международным стандартам. Впрочем, Россия, к примеру, их признала.
В стране после выборов начались масштабные протесты, продолжающиеся до сих пор. В течение нескольких дней после начала протестов белорусские органы власти задержали в общей сложности более 6000 человек. Сообщалось о массовых случаях насилия и избиений со стороны белорусских силовиков. Некоторых задержанных позже отпустили. Протесты продолжаются.
"Один в один" как в Украине
Лукашенко неоднократно заявлял, что протестующими управляют из-за границы и упомянул украинский Майдан, повторения которого обещал не допустить. Это сообщение повторили российские государственные СМИ. "Украина последовательно прошла через все это", - рассказывает корреспондент "РТР Планеты" в сюжете о двух митингах 16 августа. Как известно, на одном из них Лукашенко поддержали, на другом же граждане Белоруссии в куда большем количестве протестовали против массовых фальсификаций на президентских выборах.
Однако, российские СМИ по-разному сообщили о количестве протестующих с обеих сторон. Так, Первый канал рассказал о 60 тысячах человек, собравшихся в поддержку Лукашенко, но не назвал количество протестующих, которое по факту превысило 200 тысяч. Информация в СМИ о количестве людей, пришедших поддержать Лукашенко, в большей степени соответствует заявлению белорусских властей, заявивших о 65 тысячах человек. Между тем белорусское независимое СМИ tut.by сообщило о гораздо меньшем количестве людей на митинге в поддержку действующего президента - от семи до 30 тысяч.
Подобные сообщения и параллели с украинским Майданом и цветными революциями повторяются почти в каждом просмотренном Re:Check сюжете о Белоруссии как на Первом канале, так на "НТВ Мир" и "РТР Планета". В этих сравнениях неизменно подчеркиваютcя печальные последствия этих событий как для государств, так и для их населения, демонстрируя, что то же самое может ожидать и Белоруссию.
К примеру, в новостном сюжете на Первом канале от 16 августа участник акции в поддержку Лукашенко сказал, что "Мы знаем все эти технологии" и что они уже были опробованы в других странах. О "внешних силах" рассказал также автор сюжета, заключив, что это "еще одна аналогия с произошедшим в Украине".
В качестве примера он привел Латвию, Литву и Польшу, которые угрожают Минску введением санкций и предлагают стать посредниками между властью и оппозицией. Корреспондент в сюжете вспоминает бывшего президента Украины Виктора Януковича, который согласился на все требования Майдана, однако: "Все помнят, чем это закончилось".
В этот же день о "посредничестве западных партнеров" упомянули и на канале "РТР Планета". Вопрос прокомментировал политолог Дмитрий Абзалов, ранее поддержавший предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в конституцию страны. В новостях Абзалов сообщил о "посреднических схемах" и напомнил о прибытии в Киев министров иностранных дел Германии, Франции и Польши, добавив, что уже через несколько часов после этого Янукович был вынужден бежать из страны, и к власти пришли протестующие.
Однако, сказанное экспертом "РТР Планета" не соответствует действительности. Янукович бежал в Россию в феврале 2014 года после протестов, последовавших за его отказом подписать соглашение об ассоциации с ЕС. В ходе протестов погибло более 100 человек. Янукович был свергнут и бежал сначала в Крым, а через несколько дней - в Россию. Скрыться из Украины ему помогли российские власти, что позже также признал президент России Владимир Путин.
Вскоре, впрочем, в некоторых контролируемых Кремлем СМИ рассказали и о различиях между ситуацией в Киеве несколько лет назад и в сегодняшней Беларуси (однако, запугивание Майданом продолжилось). Так, корреспондент новостей Первого канала после рассказа о событиях в Украине в 2014 году сказал, что по определенным вопросам между Белоруссией и Украиной существует "целая пропасть" - на сегодняшний день протесты в Белоруссии мирные, и антироссийских настроений на них нет.
С другой стороны, эксперты телеканала "РТР Планета" продолжают утверждать, что не видят никакой разницы между событиями в Белоруссии и украинским Майданом. Не заметил отличий и сотрудник российского новостного агентства РИА "Новости" Владимир Корнилов в своей статье "В чем главное отличие минского майдана от киевского". Во вступлении он уже заключил о многочисленных параллелях и упомянул "стандартные технологии "цветных революций", не так давно опробованные в Украине". Единственное отличие, которое он упомянул, заключалось в том, что на обоих украинских Майданах (2004 и 2013 годов) иностранное влияние было скрытым, а на белорусских протестах "никто даже и не пытается как-то скрыть или подретушировать зарубежное влияние".
Однако повторяющиеся сообщения о том, что все происходит "один в один" как в Украине или на других цветных революциях неверны. Ни в 2013 году, когда начинался Евромайдан, ни в 2004 году, во время "Оранжевой революции", Украина не была авторитарным государством, какой является Беларусь. О существенных отличиях от других революций также говорит BBC, отмечая, что ни в одной из других стран не было такой жесткой автократии, как в Белоруссии.
Как пишет Би-би-си, украинская оппозиция была законной и организованной силой - у нее были политические лидеры, представительство в парламенте, связи с властью и властными структурами. У протестующих в Белоруссии ничего этого нет. Сильная организованная оппозиция при Лукашенко не могла появиться из-за многолетних репрессий, однако в ходе предвыборной кампании и протестов такие новые структуры появились.
Также в случае с Белоруссией не был актуален геополитический фактор, который имел значение в Украине в 2013-2014 годах. Участники Майдана выступали за более тесное сотрудничество с Европой и против вступления в Таможенный союз. В свою очередь протестующие в Белоруссии не хотят ослабления тесных связей с Россией, а выступают конкретно против Лукашенко и фальсификаций результатов выборов.
Запугивание уничтожением заводов
Российские СМИ также подчеркивают тесные экономические связи между Белоруссией и Россией и экономическую зависимость Белоруссии от России. В этом контексте пугают примером Украины и закрытыми там заводами. "За примерами того, что происходит, когда обрывают стабильные связи, далеко ходить не нужно - в соседней Украине на грани исчезновения находятся не просто отдельные фабрики, а целые производства", - сообщает корреспондент Первого канала. Он говорит, что на грани закрытия находится огромный ракетный завод Южмаш и другие. В сюжете также рассказывается о "ироничном интернет-послании" сотрудникам протестующих заводов Белоруссии от работников Украинского Львовского автобусного завода (ЛАЗ). В эфире показали изображение полуразрушенного завода и надпись "пламенный привет с овощных полей Польши".
Параллельно официальным СМИ похожие истории о потерянной промышленности и якобы обваливающейся экономике в Латвии распространяют также различные профили в социальных сетях из России. Re:Check уже писал о ложной статистике и запугивании относительно разрушения латвийского производства. В Латвии в распространении этой идеи помог депутат Сейма от партии "Согласие" Вячеслав Домбровский. "Чему мы можем научить белорусов?" - написал он в Twitter, поделившись фотографиями полуразрушенных латвийских заводов. Однако, Домбровский не упомянул, что как минимум здание завода "Радиотехника" уже снесено, а на его месте строится сетевой магазин.
Впрочем, эти записи в итоге исчезли из Twitter политика: "Да, иногда я люблю провоцировать". Позже, в восьми новых записях он объяснил свою позицию и добавил: "Возможно, на этот раз провокация была либо слишком удачной, либо не особенно удачной. Вам об этом судить. Надеюсь на ваше понимание".
Заинтересованность США и концентрация сил НАТО
В своих высказываниях Лукашенко часто обвиняет внешнее влияние и контролируемые Россией СМИ нередко вторят ему, то осторожно упоминая неназванные "деструктивные силы", то намекая на Запад, то, наконец, называя конкретные страны. В их числе - Польша, Литва, а иногда и Латвия.
К примеру, корреспондент новостей Первого канала сослался на заключение экспертов о том, что "США больше всего заинтересованы в новой цветной революции", не уточнив, в чем именно эта выгода проявляется. Точно такое же мнение о Соединенных Штатах высказали в новостях на "РТР Планета". В российских СМИ также цитировались слова Лукашенко об угрожающей концентрации сил НАТО на границе и желании "притащить" в Беларусь "альтернативного президента". Позднее СМИ процитировали министра иностранных дел России Сергея Лаврова, говорившего о том, что белорусскую оппозицию возглавляют западные партнеры.
В НАТО неоднократно опровергали обвинения Лукашенко в сосредоточении сил на границе с Белоруссией. Эту информацию опровергли также Польша и Литва, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использовать НАТО как предлог для подавления протестов - недопустимо.
Тихановская как союзник Запада
С иностранным влиянием российские СМИ связали также кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, которая после выборов покинула страну и переехала в Литву. На канале "НТВ Мир" сослались на видеообращение Тихановской и подчеркнули ее слова о новых выборах, которые будут приняты мировым сообществом. Корреспондент добавил: "а не самими белорусами".
В телевизионных новостях также подчеркивалось общение Тихановской с представителями Европейского союза, а также тот факт, что она все чаще говорила по-английски. Так сделали вывод, что экс-кандидат в президенты обращается к Западу. Сама Тихановская же на пресс-конференции в Вильнюсе 21 августа призвала государства мира уважать суверенитет Белоруссии.
"В белорусские события вмешивается и Латвия"
В свою очередь, 17 августа в новостях Первого канала корреспондент сделал вывод, что "в белорусские события открыто вмешивается и Латвия". Обоснование - 150 000 евро, которые Латвия выделила белорусскому гражданскому обществу.
25 августа правительство Латвии действительно выделило 150 тысяч евро из резервных фондов для поддержки белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Часть из этих средств была выделена "Латвийской Платформе сотрудничества для развития" для оказания совместно с белорусскими неправительственными организациями правовой помощи пострадавшим на митингах. Часть - Ресурсному центру для женщин Marta для оказания психологической, практической, правовой и медицинской помощи пострадавшим после выборов и повышения квалификации белорусских психологов. Деньги также будут выделены Балтийскому центру развития СМИ для финансовой поддержки независимых СМИ в Белоруссии.
"Польша стремится включить Беларусь в сферу своего влияния"
Российские СМИ особенно выделяют Польшу, при этом напоминая ее историю. "Буквально каждая акция в Белоруссии контролируется напрямую из-за границы (в частности, с территории Польши)", - говорится в сообщении РИА "Новости". В нем сообщают, что поляки не скрывают стремления ввести Беларусь в сферу своего влияния, а также ностальгию по некогда огромному и влиятельному государству. На телеканале "РТР Планета" также говорили о "фантомных болях", которые не отпускают Варшаву после падения великой державы, некогда включавшей в себя территорию современной Белоруссии.
"Мечту польских националистов" также обсудили в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Аналогичные сообщения распространял и сам Лукашенко - например, о планах Польши присоединить Гродненскую область. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отверг утверждения Лукашенко о желании Польши ворваться на территорию Белоруссии и назвал их "печальными и шокирующими".
Кремль призывает других не вмешиваться
Кремлевские СМИ довольно много говорили о безымянном влиянии на происходящее в Белоруссии, часто никак не подтверждая собственные слова. С другой стороны, в течение некоторого времени Кремль о событиях в Белоруссии высказывался довольно осторожно. По прошествии более чем двух недель после выборов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков наконец прокомментировал происходящее в соседней стране более развернуто. Созвучно с уже сказанным в российских государственных СМИ, стали звучать призывы Кремля не вмешиваться, а 24 августа российский новостной портал RT сообщил об опасениях Кремля по поводу внешнего вмешательства в дела Белоруссии.
В свою очередь, 27 августа Путин подробнее рассказал о происходящем в Беларуси в интервью государственному телевидению. Об этом интервью сообщило также российское государственное информационное агентство ТАСС. Путин заявил, что в силу определенных политических интересов есть желание влиять на процессы в Белоруссии извне. Также Путин сказал, что Россия относится к событиям в соседней стране куда осторожнее, чем многие другие государства, включая страны Европы и американцев. В то же время Путин дал понять, что Россия по просьбе Лукашенко готова направить в Беларусь своих силовиков для поддержки лидера соседней страны. Также, вскоре после выборов Россия пообещала при необходимости оказать Белоруссии и военную помощь. Кроме этого, российские журналисты заменили бастующих на белорусской государственной телекомпании "Белтелерадио" коллег. Позже Лукашенко подтвердил просьбу к России о двух-трех группах журналистов.