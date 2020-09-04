Влияние Запада и стремление Польши к расширению. Что кремлевские СМИ рассказывают о событиях в Белоруссии?

В НАТО неоднократно опровергали обвинения Лукашенко в сосредоточении сил на границе с Белоруссией. Эту информацию опровергли также Польша и Литва, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что использовать НАТО как предлог для подавления протестов - недопустимо.

Тихановская как союзник Запада

С иностранным влиянием российские СМИ связали также кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, которая после выборов покинула страну и переехала в Литву. На канале "НТВ Мир" сослались на видеообращение Тихановской и подчеркнули ее слова о новых выборах, которые будут приняты мировым сообществом. Корреспондент добавил: "а не самими белорусами".

В телевизионных новостях также подчеркивалось общение Тихановской с представителями Европейского союза, а также тот факт, что она все чаще говорила по-английски. Так сделали вывод, что экс-кандидат в президенты обращается к Западу. Сама Тихановская же на пресс-конференции в Вильнюсе 21 августа призвала государства мира уважать суверенитет Белоруссии.

"В белорусские события вмешивается и Латвия"

В свою очередь, 17 августа в новостях Первого канала корреспондент сделал вывод, что "в белорусские события открыто вмешивается и Латвия". Обоснование - 150 000 евро, которые Латвия выделила белорусскому гражданскому обществу.

25 августа правительство Латвии действительно выделило 150 тысяч евро из резервных фондов для поддержки белорусского гражданского общества и независимых СМИ. Часть из этих средств была выделена "Латвийской Платформе сотрудничества для развития" для оказания совместно с белорусскими неправительственными организациями правовой помощи пострадавшим на митингах. Часть - Ресурсному центру для женщин Marta для оказания психологической, практической, правовой и медицинской помощи пострадавшим после выборов и повышения квалификации белорусских психологов. Деньги также будут выделены Балтийскому центру развития СМИ для финансовой поддержки независимых СМИ в Белоруссии.

"Польша стремится включить Беларусь в сферу своего влияния"

Российские СМИ особенно выделяют Польшу, при этом напоминая ее историю. "Буквально каждая акция в Белоруссии контролируется напрямую из-за границы (в частности, с территории Польши)", - говорится в сообщении РИА "Новости". В нем сообщают, что поляки не скрывают стремления ввести Беларусь в сферу своего влияния, а также ностальгию по некогда огромному и влиятельному государству. На телеканале "РТР Планета" также говорили о "фантомных болях", которые не отпускают Варшаву после падения великой державы, некогда включавшей в себя территорию современной Белоруссии.

ФОТО: Re:Baltica/Re:Check

"Мечту польских националистов" также обсудили в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Аналогичные сообщения распространял и сам Лукашенко - например, о планах Польши присоединить Гродненскую область. Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский отверг утверждения Лукашенко о желании Польши ворваться на территорию Белоруссии и назвал их "печальными и шокирующими".

Кремль призывает других не вмешиваться

Кремлевские СМИ довольно много говорили о безымянном влиянии на происходящее в Белоруссии, часто никак не подтверждая собственные слова. С другой стороны, в течение некоторого времени Кремль о событиях в Белоруссии высказывался довольно осторожно. По прошествии более чем двух недель после выборов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков наконец прокомментировал происходящее в соседней стране более развернуто. Созвучно с уже сказанным в российских государственных СМИ, стали звучать призывы Кремля не вмешиваться, а 24 августа российский новостной портал RT сообщил об опасениях Кремля по поводу внешнего вмешательства в дела Белоруссии.