От редакции: консервативное порно – весело и задорно?

Конечно, вопрос виновности решает суд. В котором всегда можно, например, сослаться на бурную творческую фантазию и, скажем, изучение человеческой натуры с целью развития писательского мастерства. В плане фантазий художественное произведение Каура Кендера, который был оправдан судом по делу о детской порнографии, ничуть не лучше. И поди установи, где здесь игра, а где реальность.

Проблема даже не в том, что встречаются – и не так уже редко – дяденьки с больным воображением. И даже не в том, что иногда они имеют респектабельный облик защитников традиционных семейных ценностей, хотя это обстоятельство особенно иронично. Проблема в том, что дети не защищены от потенциальной угрозы, которая может исходить от кого угодно. Включая тех, кто сегодня радостно улюлюкает вслед очередному пойманному педофилу.

Именно поэтому в семье и школе важно сексуальное просвещение: чтобы дети знали о потенциальных рисках и понимали, что с ними вообще происходит/может произойти; чтобы не возникало нездоровых табу и боязни рассказать о том, что уже произошло; чтобы не страдала самооценка и ребенок чувствовал себя более уверенно и т.д.

Пещерный консерватизм не решает этих проблем, а делает вид, что их не существует. Он выдумывает псевдопроблемы - тому примером бывший министр, а ныне депутат Рийгикогу от EKRE Керт Кинго, не так давно возмутившаяся пособием по сексуальному воспитанию для дошкольников. Тому примером предстоящий референдум о семье, инициированный теми же людьми, которые упорно не хотят замечать того, что происходит за ширмой под названием «традиционные семейные ценности».

Казалось бы, сейчас логично было бы услышать от консерваторов четко артикулированное осуждение «своего»: даже если речь идет о ролевых играх взрослого со взрослым, это как минимум странные игры с точки зрения консервативной морали. И где это осуждение? И в чем тогда ценности? И какое тогда у консерваторов моральное право проводить какие бы то ни было референдумы о семье? Вопросы, разумеется, риторические.