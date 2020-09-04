Министр здравоохранения Латвии: Эстония нарушила договоренность о балтийском пузыре

Несколько месяцев назад, когда страны Балтии открыли внутренние границы, Латвия, Литва и Эстония договорились о строгих условиях, которые их жители должны соблюдать при поездках за пределы Балтии, но Эстония и Литва в одностороннем порядке, даже не проинформировав Латвию, от этих условий отступили.

«Они стали гораздо свободнее летать, (..) гораздо больше вводили формальные меры контроля, которые выглядят строго, сурово и нравятся политикам, но не несут большой пользы с точки зрения эпидемиологической безопасности - и вот мы видим результат», - сказала министр, подчеркнув, что в соседних странах политика превалировала над мнением специалистов.

По последним данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по состоянию на 3 сентября 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Литве составлял 16,53, в Эстонии - 15,7, а в Латвии - 4,17. В связи с этим Литва и, возможно, Эстония сегодня могут быть включены в список стран, приезжающим из которых в Латвию необходимо соблюдать 14-дневную изоляцию.