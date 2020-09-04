СМИ: Лукашенко не включат в санкционный список ЕС из-за позиции Германии

По ее данным, Берлин хочет на любых условиях сохранить открытым канал коммуникаций с Лукашенко, а ограничительные меры могли бы помещать этому. Противоположной позиции в свою очередь придерживаются страны Балтии и Польша, передает Deutsche Welle.

Официальный перечень должен быть обнародован либо уже на следующей неделе, либо через неделю, отмечают в дипломатических кругах ЕС. "Переговоры - крайне трудные, поскольку каждый перечень утверждается в неопровержимом на уровне суда формате и единогласно всеми странами-членами" Евросоюза, пояснил высокопоставленный диппредставитель ЕС. Он не исключил, что в дальнейшем могут быть представлены дополнительные санкционные списки Евросоюза.

Между тем Латвия, Литва и Эстония в понедельник, 31 августа, ввели санкции в отношении 30 граждан Белоруссии. В числе тех, кому запрещен въезд в страны Балтии, оказались также президент Александр Лукашенко и его старший сын Виктор, а кроме того, сотрудники администрации Лукашенко, ЦИК, министерства внутренних дел, министерства юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ Белоруссии и других ведомств.

В Европейской службе внешнеполитической деятельности (EEAS) в свою очередь заявили, что намерены ускорить подготовку ограничительных мер в отношении официальных лиц Белоруссии, причастных к фальсификации выборов и насилию над протестующими. Решение будет принято в скором времени, заверила генеральный секретарь EEAS Хельга Шмид (Helga Schmid).