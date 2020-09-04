Россия разрешила иностранцам многократно пересекать границу для ухода за близкими

Также иностранцы теперь могут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о своих близких в России.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства РФ от 2 сентября 2020 года.

В распоряжении указывается, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без всяких ограничений. Иностранцы также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о близких в России. Снятие ограничений также касается опекунов и попечителей.

Однократный выезд за рубеж стал доступен для россиян в июне этого года, также как и однократный въезд для иностранцев.