Пт, 4.09.2020
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Алексей Бляхин
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  • Россия разрешила иностранцам многократно пересекать границу для ухода за близкими

Россия разрешила иностранцам многократно пересекать границу для ухода за близкими

Нарвский погранпункт.

ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Россия разрешила своим гражданам многократно выезжать за рубеж для ухода за близкими родственниками, сообщает Yle.

Также иностранцы теперь могут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о своих близких в России.

Соответствующие изменения утверждены распоряжением правительства РФ от 2 сентября 2020 года.

В распоряжении указывается, что россияне, чьи родственники живут за рубежом и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без всяких ограничений. Иностранцы также смогут многократно пересекать границу, чтобы позаботиться о близких в России. Снятие ограничений также касается опекунов и попечителей.

Однократный выезд за рубеж стал доступен для россиян в июне этого года, также как и однократный въезд для иностранцев.

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