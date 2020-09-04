Endover: даже получающий тысячу евро в месяц может купить квартиру в новостройке

- Я спрашиваю об этом, потому что в сми периодически пишут об опасности гиперинфляции, а это означает, что деньги должны быть размещены в разных местах, с точки зрения классификации собственности.

- Судя по статьям аналитиков Eesti Pank и Swedbank, они не очень боятся гиперинфляции. Они определенно умные люди и у них гораздо больше информации, чем у меня. Но в то же время я имею в виду, что все триллионы, которые направляются в экономику, должны давать какой-то эффект. Конечно, недвижимость помогает сохранить стоимость денег, но это не тот случай, когда инвесторы начали бы больше покупать сейчас, в условиях кризиса. Это было скорее в докризисное время.

Endover: результаты. ФОТО: Pm

- Случалось ли вам слышать о городской легенде, в которой говорится о людях, которые приходят покупать квартиру с сумками наличных?

- Такого с нами никогда не бывало. Правила борьбы с отмыванием денег стали настолько строгими, что вы должны нотариально заверять каждую сумму. Бывает, что кто-то купил квартиру без ипотеки, но я бы сказал, что 90 процентов людей все еще покупают в кредит. Дело не только в том, что у человека нет денег. Экономически мыслящий человек просто рассчитывает, что он или она может использовать свои свободные деньги с большей выгодой, и было бы разумнее финансировать квартиру с помощью банковского кредита, например, половину стоимости. Тем более, что процентные ставки в настоящее время низкие.

- Безработица в Эстонии приближается к 8%, количество людей с низким доходом по данным Статистического департамента равно примерно 10%, и более пятой части жителей Эстонии живут в относительной бедности - кто же покупает эти квартиры по цене более 4000 евро за квадратный метр?

- Среди покупателей есть все, есть эстонцы, русские, конечно, и иностранцы. Но у нас есть квартиры и по 2000, и по 5000 евро за квадратный метр, и я бы сказал, что зарплата здесь не проблема.

Квартиру в новом доме в пригороде по цене 2000 евро за квадратный метр может себе позволить и получающий зарплату в 1000 евро.

Для банка важно, чтобы у клиента была стабильная работа, а выплата по кредиту не превышала 40 процентов от нетто-доходов. Основная проблема по-прежнему заключается в том, где найти деньги на вступительный взнос. Здесь есть множество вариантов, возможно, могут помочь родители или в семье имеется собственность, которую можно продать.

- Когда вы сами купили свою первую квартиру?

- именно так: семья помогла собрать деньги на вступительный взнос. Сейчас живу в доме, время сработало на меня: в 2008 году, в период бума, выгодно продал квартиру и на эти деньги построил дом.