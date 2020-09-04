Endover: даже получающий тысячу евро в месяц может купить квартиру в новостройке

Таллинн. Конец лета. Девелопер отвечает на вопросы Postimees на крыше нового небоскреба на улице Тонди. «Вы уже сказали, что наш дом самый высокий?» - спрашивает коллега у Роберта Лауда. «Да, сказал», - отвечает глава фирмы-застройщика Endover. В доме ведутся отделочные работы, к концу сентября хотят передать ключи покупателям. Кризис, по словам Лауда, совсем не чувствуется: около 70 процентов квартир в доме уже продано, одну из них купил и сам Лауд.
- Что сейчас происходит на рынке недвижимости?
- Рынок гораздо в лучшем состоянии, чем весной: чувство безопасности у людей после апреля значительно выросло. Можно было бы показать темпы роста в процентном выражении: доход за месяц увеличился на 500%, но это связано с тем, что в апреле рынок почти полностью рухнул. Если осенью не произойдет ничего нового, думаю, к весне нового года рынок полностью восстановится. Показатель, на который мы сами ориентируемся - количество квартир, которые проданы на основании обязательственно-правовых договоров еще на стадии строительства. Именно это показывает уровень спроса. В прошлом году мы установили рекорд, но в этом году явно уступаем прошлогодним результатам. Однако я думаю, что серьезный кризис уже позади.
- С самого начала кризиса было много разговоров о том, что будет происходить с ценами на недвижимость. Они упадут или вырастут?
- Отрадно, что цены практически остались стабильными. Если раньше в Таллинне цена на недвижимость росла на пять процентов в год, то в этом году роста цен не ожидается. Но они и не падают. В некоторых проектах, где продажа идет к концу, бесплатно предлагается кладовая или кухня. Падение цен наблюдается на рынке аренды, хотя ситуация там еще стабилизируется.
Мы не замечаем, что продавать стало труднее. Возможно, с трудностями можно в какой-то мере столкнуться на вторичном рынке.
Во всяком случае, пузыря на рынке недвижимости нет: со времени последнего кризиса цены на недвижимость двигались теми же темпами, что и рост заработной платы.
- Приходилось ли приостанавливать работу на проектах из-за кризиса?
- Мы продолжаем строить и заниматься предварительными продажами. Начали, например, строительство 16-этажного дома в Рокка-аль-Маре. На рынке жилья всегда есть спрос, он никуда не денется. Во-первых, ежегодно в Таллинн переезжают четыре тысячи новых людей, которым нужна квартира. Во-вторых, существующий жилищный фонд устаревает. Это, в том числе, означает, что в старых домах коммунальные расходы выше, надо платить в ремонтный фонд.
Инвесторы в недвижимость предпочитают покупать новые квартиры, потому что это упрощает их сдачу в аренду.
Что касается коммерческой недвижимости, честно говоря, я был бы очень удивлен, услышав в ближайшем будущем о новом крупном проекте торгового центра. Поучительный пример Т1 тому доказательство. К тому же за период коронакризиса люди привыкли делать покупки в интернете.
- Бывало ли в проектах от Endover так, что инвесторы покупали по три квартиры разом?
- Так бывало до кризиса. Во время кризиса люди сидели, ждали, смотрели. Инвесторы, конечно, продолжают находиться на рынке. В башне на Сеэби,1, где мы уже продали 70 процентов квартир, покупателями были в основном люди, купившие квартиру для себя. Но бывают и исключения: как раз во время коронапандемии мы заключили самую крупную сделку в "Башне", продав инвестору сразу 13 квартир.
- Я спрашиваю об этом, потому что в сми периодически пишут об опасности гиперинфляции, а это означает, что деньги должны быть размещены в разных местах, с точки зрения классификации собственности.
- Судя по статьям аналитиков Eesti Pank и Swedbank, они не очень боятся гиперинфляции. Они определенно умные люди и у них гораздо больше информации, чем у меня. Но в то же время я имею в виду, что все триллионы, которые направляются в экономику, должны давать какой-то эффект. Конечно, недвижимость помогает сохранить стоимость денег, но это не тот случай, когда инвесторы начали бы больше покупать сейчас, в условиях кризиса. Это было скорее в докризисное время.
- Случалось ли вам слышать о городской легенде, в которой говорится о людях, которые приходят покупать квартиру с сумками наличных?
- Такого с нами никогда не бывало. Правила борьбы с отмыванием денег стали настолько строгими, что вы должны нотариально заверять каждую сумму. Бывает, что кто-то купил квартиру без ипотеки, но я бы сказал, что 90 процентов людей все еще покупают в кредит. Дело не только в том, что у человека нет денег. Экономически мыслящий человек просто рассчитывает, что он или она может использовать свои свободные деньги с большей выгодой, и было бы разумнее финансировать квартиру с помощью банковского кредита, например, половину стоимости. Тем более, что процентные ставки в настоящее время низкие.
- Безработица в Эстонии приближается к 8%, количество людей с низким доходом по данным Статистического департамента равно примерно 10%, и более пятой части жителей Эстонии живут в относительной бедности - кто же покупает эти квартиры по цене более 4000 евро за квадратный метр?
- Среди покупателей есть все, есть эстонцы, русские, конечно, и иностранцы. Но у нас есть квартиры и по 2000, и по 5000 евро за квадратный метр, и я бы сказал, что зарплата здесь не проблема.
Квартиру в новом доме в пригороде по цене 2000 евро за квадратный метр может себе позволить и получающий зарплату в 1000 евро.
Для банка важно, чтобы у клиента была стабильная работа, а выплата по кредиту не превышала 40 процентов от нетто-доходов. Основная проблема по-прежнему заключается в том, где найти деньги на вступительный взнос. Здесь есть множество вариантов, возможно, могут помочь родители или в семье имеется собственность, которую можно продать.
- Когда вы сами купили свою первую квартиру?
- именно так: семья помогла собрать деньги на вступительный взнос. Сейчас живу в доме, время сработало на меня: в 2008 году, в период бума, выгодно продал квартиру и на эти деньги построил дом.
- В последнее время важной темой стал льготный государственный кредит Porto Franco в размере 40 миллионов евро. Вам не приходило в голову тоже взять такой кредит?
- Ну, конечно, мы тоже были бы заинтересованы в государственном кредите! Но необходимо согласовать рыночные условия и общие правила игры. На данный момент они все еще не ясны, и принцип заключается в следующем: кто имеет лазейку, воспользуется этим. Условия, которые были предоставлены Porto Franco, на рынке сегодня как минимум в пять раз дороже, и ни один банк не даст кредит под уже заложенный объект.
- Деятельность Endover сопровождается скандалами. Недавно в СМИ появилась информация, что вместо зеленой зоны на одном из объектов вы поставили вентиляционную трубу…
- Что ж, в апреле легко пойти и сделать фотографии, учитывая, что саженцы становятся деревьями за три-четыре года! Конечно, бывали разные случаи, и нас справедливо критиковали. Но были и другие ситуации: так, мы построили многоквартирный дом с сауной и джакузи, и на первом собрании квартирного товарищества возникает вопрос: зачем нам джакузи - может, продадим? Или случай, когда мы вложили полмиллиона евро в зеленую зону, а квартирное товарищество решило в первую очередь расторгнуть договор на техническое обслуживание, хотя люди покупали квартиры в основном из-за парка. Не все оценивают удобства одинаково: мы строим детскую площадку, а некоторые жалуются, что дети шумят под окнами. Если в доме живет 500 человек, то их пожелания могут отличаться на 180 градусов.
- Когда я искала себе квартиру, то имеющие отношение к недвижимости друзья советовали не рассматривать варианты в ваших объектах, из-за строительного брака. Что скажете?
- Вопросом качества строительных работ мы занимаемся много лет. Сегодня качество очень хорошее, полностью сопоставимое с другими крупными разработчиками. Да, люди видят трещины в стенах, но это происходит из-за высыхания нового дома, и эту ошибку легко и дешево исправить. Было бы хуже, если бы возникли проблемы с вентиляционной системой, но мы уделяем большое внимание их качеству.