Среди связанных с ЧМ по ралли людей пока не выявлено случаев коронавируса

Все тесты, сделанные в связи с проходящим в Южной Эстонии этапом WRC, дали отрицательный результат на коронавирус, сообщил Департамент здоровья в пятницу утром.

Проходящий с пятницы по воскресенье Rally Estonia — рестарт сезона WRC после паузы продолжительностью в полгода, лучшим гонщикам мира предстоят 17 спецучастков и 233,40 км дорог. Всего для участия в Rally Estonia зарегистрировались 59 экипажей, из них 14 — частично или полностью состоят из эстонских спортсменов.

В пятницу соревнования начались в 9.00.

Департамент здоровья ввел в районах, где будут проходить спецучастки впервые проходящего в Эстонии этапа авторалли WRC ограничения движения, за соблюдением ограничений будет следить департамент полиции и погранохраны.

Ношение масок обязательно для зрителей Rally Estonia.