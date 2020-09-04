Пн, 7.09.2020
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Борис Тух
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  • Закрытые из-за коронавируса бюро Департамента шоссейных дорог откроются в понедельник

Закрытые из-за коронавируса бюро Департамента шоссейных дорог откроются в понедельник

Бюро обслуживания Департамента шоссейных дорог в Йыхви.

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С понедельника вновь откроются закрытые из-за коронавируса бюро Департамента шоссейных дорог в Раквере, Йыхви и Нарве, вновь можно будет сдавать экзамены по вождению.

Бюро в Нарве и Раквере будут открыты в понедельник с 9 до 17 часов, а бюро в Йыхви с 9 до 12 часов из-за работ на электрической подстанции.

Для снижения риска заражения на дверях бюро указано максимальное допустимое количество клиентов в помещении, обслуживать будут в первую очередь забронировавших время. Остальным следует учесть, что, им придется долго ждать своей очереди, возможно, на улице.

Из-за закрытия бюро отменили 468 экзаменов по вождению и 162 экзамена по теории вождения.

Департамент свяжется с людьми, чьи экзамены отменили, чтобы договориться о новом времени экзамена.

25 августа Департамент шоссейных дорог закрыл бюро обслуживания в Раквере, Йыхви и Нарве из-за положительных результатов тестов на COVID-19 среди сотрудников.

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