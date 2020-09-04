Welt: ЕС не станет включать Лукашенко в санкционный список

Берлин, Париж и Рим заявили, что, «несмотря на все обстоятельства, каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми», поскольку, по их мнению, включение его в черный список будет означать полное прекращение диалога с Минском. За введение ограничительных мер против белорусского лидера выступали в первую очередь Польша, Латвия, Литва и Эстония, передает ТАСС.

В середине августа стало известно, что в связи с акциями протеста в Белоруссии ЕС рассматривает список из 15-20 белорусских чиновников, которым будет запрещен въезд на территорию сообщества и доступ к европейской банковской системе. Санкции ЕС против Белоруссии за нарушения прав человека действовали с 2004 по 2016 год, в разные годы черный список расширялся и сокращался, увеличиваясь временами до 130 человек. В сентябре 2008-го Евросоюз заморозил санкции, однако возобновил их действие и даже ужесточил после президентских выборов в республике в 2010 году.

На неформальной встрече в Берлине 27-28 августа главы МИД стран ЕС приняли решение как можно скорее завершить санкционную процедуру в отношении Белоруссии.

США хотят убедить Лукашенко сложить полномочия после «сфальсифицированных» выборов

Соединенные Штаты намерены оказать давление на президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы добиться от него сложения полномочий. Такое мнение высказал постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор в опубликованном в четверг интервью журналу Foreign Policy.

«Что мы должны сделать прямо сейчас, так это попытаться убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом страны в текущих обстоятельствах. Он считает, что сфальсифицированные выборы с последующим жестоким подавлением народа - это приемлемо», - пояснил Гилмор.

Он сказал, что по-прежнему «глубоко обеспокоен» возможным вмешательством России в Белоруссии с целью оказать поддержку Лукашенко.

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае «открытого силового вмешательства» России в ситуацию в Белоруссии. По его версии, ОБСЕ является «естественным посредником» между белорусскими властями и оппозицией.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз следом за Соединенными Штатами все больше и больше следует путем нелегитимного с точки зрения международного права санкционного давления в международных делах. Глава МИД РФ обратил внимание на изобретенный западными странами термин - «порядок, основанный на правилах», где правила меняются от случая к случаю в зависимости от того, что в том или ином случае нужно западным партнерам. Лавров отметил, что создаются коалиции единомышленников, как правило из числа западных стран.