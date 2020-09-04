Пт, 4.09.2020
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Алексей Бляхин
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WADA может отстранить сборную США от участия в международных соревнованиях

Флаг США. Иллюстративное фото.

ФОТО: JONATHAN FERREY/AFP

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может отстранить сборную США от участия в международных соревнованиях из-за угроз о прекращении финансирования, пишет Reuters.

В этом году конгресс США допустил, что страна может прекратить финансирование WADA, так как американцам не нравится, как работает агентство. В частности, их не устроило мягкое наказание России за изменения базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

«Последствия прекращения финансирования WADA со стороны США могут быть более серьезными и далеко идущими для американских спортсменов. К нам обратились правительства ряда стран, которые были шокированы угрозами со стороны правительства США, поддерживаемого антидопинговым агентством страны (USADA).

Эти правительства хотят, чтобы мы рассмотрели поправку к стандарту соответствия, означающую, что неуплата правительством своего взноса в WADA может напрямую привести к тому, что Национальная антидопинговая организация этой страны будет объявлена несоответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Это неизбежно приведет к серьезным последствиям для спортсменов из этой страны, включая их отстранение от крупных международных спортивных мероприятий», – рассказал глава WADA Витольд Банька.

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