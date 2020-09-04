Правительство расширило инструмент антикризисной помощи организациям из сферы культуры

«Активная и многообразная культурная жизнь, вновь оживившаяся летом, должна продолжиться и осенью. Государство поддерживает организаторов культурных мероприятий, деятельность которых в противном случае могла бы оказаться под большим вопросом. Благодаря этому культурная жизнь Эстонии сможет выйти из кризиса по крайней мере такой же сильной, как и до его начала, или даже сильнее», – сказал министр культуры Тынис Лукас.