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Пять лет назад, в начале сентября, мир потрясла фотография: тело мальчика-мигранта, семья которого не добралась до греческих островов, лежало на песке турецкого пляжа. Погибший ребенок стал символом мигрантского кризиса 2015-го года, когда тысячи людей гибли на пути в Европу.

Изменилась ли ситуация с тех пор? Стало ли меньше жертв среди мигрантов? И что происходит с теми, у кого получается добраться?

Выбор

В этом году Алану Курди исполнилось бы семь лет. Его отец единственный из всей семьи выжил в катастрофе, унесшей жизни его двоих детей и жены. Сегодня он пытается построить новую жизнь. У него родился еще один сын, которого он тоже назвал Аланом.

«Я назвал его в честь его погибшего брата, чтобы помнить о сыне. Бог послал мне ребенка, похожего на Алана, с таким же характером. Мне каждый день не терпится прийти домой, чтобы его увидеть. Это подарок бога», - рассказывает он.

Отец Алана - координатор НКО Kurdi Foundation, которая занимается сбором денег на помощь мигрантам. После гибели его сына подобные организации активизировались. В прошлом году Средиземное море начал патрулировать спасательный корабль «Алан Курди», который спонсирует немецкая организация.

«Дело не в том, что мы, Европейский союз, не можем справиться с этой проблемой с финансовой точки зрения. У нас достаточно средств, чтобы добиться перемен, чтобы помочь этим людям, чтобы заботиться о них. Но мы этого не делаем. Это наш выбор, и это то, что раздражает меня больше всего», - говорит капитан «Алана Курди» Софи Вейденвилль.

По некоторым оценкам, со дня смерти Алана Курди в море погибли 17 тысяч мигрантов. Если с января по август 2015 года в пути погибли 3030 человек, то с начала нынешнего года - 554, оценивают в Международной организации по миграции (МОМ).

Тем не менее люди по-прежнему гибнут в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. С помощью статистики мы попытались понять, какие меры приняли страны ЕС за пять лет, прошедших с пика мигрантского кризиса - и были ли эти меры эффективными.

Тонущие лодки

В 2015 году в Средиземном море очень часто тонули лодки с мигрантами.

Самым смертоносным месяцем был апрель, когда в подобных происшествиях погибли около 1500 человек. Около 800 из них стали жертвами одной катастрофы, когда у берегов Ливии перевернулась переполненная людьми лодка.

С начала нынешнего года, по оценкам МОМ, в море погибли 554 человека. Большинство смертей (395) произошло в центральном Средиземноморье: погибшие отправлялись на север с берегов Туниса и Ливии.

Из этого числа, говорят в организации, 71 человек погиб в восточной части региона, и 83 - в западной. Где погибли еще пятеро, пока непонятно.

график - гибель мигрантов BBC

В 2019 году Евросоюз приостановил патрулирование Средиземноморья спасательными лодками. Это решение было принято после того, как некоторые страны ЕС предположили, что эти меры могут подстегивать нелегальную миграцию.

Италия и Мальта за последние годы неоднократно пытались предотвратить вход кораблей с мигрантами, в том числе спасенными из моря, в свои порты.

Восточный маршрут

В 2015 берега Греции заполонили вынужденные переселенцы, прибывшие из Турции. Большинство из них приплыли по опасному, но довольно короткому маршруту от турецкого побережья до греческих островов - тому самому, который в 2015 году выбрала семья Алана Курди.

график - маршруты мигрантов BBC

В марте 2016 года правительство Турции заключило договор с Евросоюзом, по условиям которого сирийских беженцев, появившихся на греческих островах, отправляли в Турцию. В обмен на это Турция получила помощь на обустройство беженцев в размере шести миллиардов евро.

После этого количество случаев незаконного пересечения границ в регионе упало с 216 тыс. (октябрь 2015 года) до четырех тысяч в октябре 2016-го.

К февралю 2020 года Турция начала постепенно отпускать мигрантов в Грецию. Президент Эрдоган заявил, что его страна не справляется с новой волной беженцев из Сирии, и договоренность 2016 года больше выполнять не может.

Эрдоган заявил, что после открытия границ в Европу отправятся миллионы, но пока цифры по миграции намного ниже показателей 2015 года.

Тысячи мигрантов застряли в Греции

Ворота в Европу для огромной части прибывающих с юга беженцев выглядят одинаково - это греческие острова на востоке Эгейского моря.

В лагерях для мигрантов на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос сегодня живут тысячи беженцев.

Рассмотрение просьбы об убежище правительством Греции часто занимает от нескольких месяцев до года. На декабрь 2019 года на рассмотрении находилось 87 тыс. таких заявок.

45 тысяч из них к тому моменту были на рассмотрении уже больше полугода, следует из статистики Греческого совета по беженцам, еще одной НКО.

В среднем на получение первичного решения по убежищу уходит 10,3 месяца, говорят в совете. Пандемия Covid-19 только замедлила процесс обработки заявок.

Лагеря переполнены, и многим их жителям не хватает даже питьевой воды. Часто происходят перебои с электричеством. Правительство Греции говорит, что помощи от ЕС даже близко не хватает на обеспечение нужд мигрантов.

графика - мигранты на островах BBC

Беженцы из Туниса

С 2015 года в Европу приезжали мигранты из десятков стран. Многие из них бежали от войн в Сирии и Афганистане.

Сегодня, как следует из статистики Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, больше всего мигрантов прибывает из Туниса.

В этом году из Туниса через Средиземное море до Европы добрались почти шесть тысяч человек. Большинство из них - молодые мужчины, бегущие от нищеты, безработицы и политической нестабильности на родине.

Итальянское правительство заявляет, что в последнее время в порты страны прибывает больше тунисцев, чем граждан соседней Ливии, которая исторически всегда была перевалочным пунктом для мигрантов из тропической Африки, а сейчас еще и страдает от гражданской войны.

графика - мигранты по национальности BBC

В целом мигрантов меньше

В 2015 количество беженцев и переселенцев, добиравшихся до Европы, было на пике.

В каждый последующий год оно стабильно уменьшалось, даже при учете сезонных колебаний. Летом, например, количество пересекающих Средиземное море лодок всегда растет благодаря хорошей погоде.

В октябре 2015 года, как видно из графика, количество прибывших в Европу мигрантов было на пике и достигло 220 тыс. человек. В июле 2020 года цифра составила уже 10605 человек.

Интеграция переселенцев

За два месяца до выхода миграции в Европу на рекордные уровни в 2015-м канцлер Германии Ангела Меркель открыла для них границы, провозгласив свое знаменитое Wir schaffen das - "Мы справимся". В Германию приехало около миллиона мигрантов.

Политика открытых дверей, объявленная канцлером Меркель, оказалась непопулярной среди значительной части электората ее партии ХДС и дала импульс популярности правым партиям, таким как «Альтернатива для Германии».

Меркель отстаивала свое решение, но в 2016 году на съезде ХДС заявила, что эта ситуация не должна повториться.

Пока правительство Германии продолжает искать пути интеграции мигрантов.

графика - количество мигрантов BBC

Недавнее исследование немецкого Института занятости показало, что примерно половина мигрантов, приехавших в страну, столкнулась с проблемами при поиске работы.

Исследователи проследили судьбу восьми тысяч беженцев, приехавших в Германию между 2013 и 2018 годами, и обнаружили, что за пять лет после приезда стабильную работу смогли найти 49%.

В марте, по данным Федерального агентства занятости, около девяти процентов всех безработных в Германии составляли беженцы, в основном молодые мужчины.

Из-за пандемии коронавируса найти работу стало тяжелее.

графика - мигранты и занятость BBC

Впрочем, ученые также приходят к выводу, что многие вынужденные переселенцы успешно учат немецкий - это один из ключевых показателей интеграции в общество.

В исследовании Федерального ведомства по делам миграции и беженцев от нынешнего года говорится, что 44% мигрантов оценивают свое знание немецкого как хорошее или очень хорошее. В 2017 году доля мигрантов со знанием немецкого составляла 35%, а в 2016-м - всего 22%.

Эксперты из германского Института экономических исследований отмечают, что большая доля приехавших в Германию мигрантов, в том числе до 75% приехавших из Сирии, получили на родине образование.

Однако проблемы с социальной интеграцией остаются.

В 2017-м году при поддержке правительства Германии было проведено исследование социальных связей мигрантов, приехавших между январем 2013 и декабрем 2016 года.

Как оказалось, 78% приезжих по крайней мере раз в неделю проводят время с коренными жителями Германии, однако 22% вообще не общаются с немцами.

график - мигранты и время которые они проводят с немцами BBC

Через Ла-Манш на лодке

В 2015-м году количество людей, пытавшихся нелегально попасть в Британию, переплыв Ла-Манш, было сравнительно низким. Мигранты чаще пытались добраться до Соединенного королевства в грузовиках и автомобилях.

С 2018-го года число людей, преодолевающих пролив на лодках, резко выросло. С начала года до Британии таким образом добралось по меньшей мере 4500 человек на 350 лодках. Шестого августа был установлен суточный рекорд - 235 нелегальных мигрантов было задержано за один день.

Считается, что более тщательные проверки автомобилей и грузовиков во Франции вынуждают беженцев снова и снова пытаться переплыть один из главных судоходных проливов мира на лодке.